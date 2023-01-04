Игра большая, ставки — ещё больше. Надо соответствовать.

Одним из самых современных образцов российских вооружений, применяемых с первых дней специальной военной операции, являются ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Машины отличились эффективной работой в тяжелейших условиях, и вот, сегодня ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в войска (Воздушно-космические силы) была передана первая партия модернизированных «Аллигаторов» — Ка-52М. Как сообщает источник, первая партия состояла примерно из десяти единиц.

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Согласно сведениям от источника ТАСС, поставки Ка-52М будут продолжены и в этом году, а Арсеньевский авиационный завод «полностью загружен работой» по производству модернизированных «Аллигаторов». Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Ка-52М отличается унифицированным ракетным вооружением с Ми-28НМ, использует современные электронные системы, а также позволяет работать с беспилотниками и эффективно взаимодействовать с другими участниками воздушной операции. Кроме того, модернизированный «Аллигатор» получил усовершенствованный бортовой обороны от современных ПЗРК. Это далеко не весь перечень новшеств, применённых в Ка-52М, ну а на что на самом деле способна обновлённая машина, узнаем, судя по всему, уже сравнительно скоро: специальная операция, по прогнозам аналитиков, продлится ещё как минимум от полугода до девяти месяцев.