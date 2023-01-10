Триумф «Чебурашки» неизбежно породил мысли зрителей о том, что неплохо бы в перспективе выпустить и его сиквел. Сегодня «Бюллетень кинопрокатчика» пообщалась с продюсером «Чебурашки» Алексеем Троцюком, прокомментировавшим успех фильма. По словам продюсера, планы по съёмкам продолжения есть, однако давать комментарии на этот счёт пока преждевременно.
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По словам Троцюка, создателям «Чебурашки» удалось создать требуемый в обществе продукт и порадовать зрителей. Безусловно, как отмечает продюсер, при сохранении в прокате голливудских премьер результаты «Чебурашки» были бы гораздо скромнее, однако фильм в любом случае бы стал рекордсменом — пусть и значительно медленнее.
Напомним, сегодня «Чебурашка» официально стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката в РФ, обогнав «Холопа» — предыдущего держателя рекорда. Чтобы стать самым кассовыми фильмом в российском прокате вообще (включая голливудские премьеры), «Чебурашке» необходимо заработать ещё полмиллиарда рублей. В таком случае картина режиссёра Дмитрия Дьяченко по сборам превзойдёт «Аватар».