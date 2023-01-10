Соответствующее решение напрашивается.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Триумф «Чебурашки» неизбежно породил мысли зрителей о том, что неплохо бы в перспективе выпустить и его сиквел. Сегодня «Бюллетень кинопрокатчика» пообщалась с продюсером «Чебурашки» Алексеем Троцюком, прокомментировавшим успех фильма. По словам продюсера, планы по съёмкам продолжения есть, однако давать комментарии на этот счёт пока преждевременно.

реклама

По словам Троцюка, создателям «Чебурашки» удалось создать требуемый в обществе продукт и порадовать зрителей. Безусловно, как отмечает продюсер, при сохранении в прокате голливудских премьер результаты «Чебурашки» были бы гораздо скромнее, однако фильм в любом случае бы стал рекордсменом — пусть и значительно медленнее.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Напомним, сегодня «Чебурашка» официально стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката в РФ, обогнав «Холопа» — предыдущего держателя рекорда. Чтобы стать самым кассовыми фильмом в российском прокате вообще (включая голливудские премьеры), «Чебурашке» необходимо заработать ещё полмиллиарда рублей. В таком случае картина режиссёра Дмитрия Дьяченко по сборам превзойдёт «Аватар».