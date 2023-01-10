О рекордных статистических показателях «Чебурашки» все отечественные ресурсы пишут уже на протяжении десяти дней. Ещё вчера «Чебурашка» собрал свыше трёх миллиардов рублей, а от звания абсолютного рекордсмена отечественного проката среди российских фильмов его отделяли несколько десятков миллионов рублей. Сегодня утром эти несколько десятков миллионов рублей были собраны — таким образом, «Чебурашка» отныне является самым успешным российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката.
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По состоянию на утро сегодняшнего дня кассовые сборы картины режиссёра Дмитрия Дьяченко перевалили за 3,08 миллиарда рублей, тогда как предыдущий обладатель гордого звания самого кассового отечественного фильма — «Холоп» — суммарно собрал 3,06 миллиарда.
Впереди у «Чебурашки» может быть новый, куда более значимый рекорд: если фильму про «попузьяну» удастся заработать ещё 500 миллионов, что, учитывая тенденцию и отсутствие большого выбора в российских кинотеатрах на фоне сложившейся обстановки, вполне достижимо, то он обгонит «Аватар». Напомним, что «Аватар» до сих пор является самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката с общими сборами в 3,5 миллиарда рублей.