Из них 60 — крупные премьеры.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

В результате ухода с российского рынка крупных западных (в первую очередь, американских) киностудий, разнообразие кинопроката серьёзно пострадало, а выручка кинотеатров закономерно рухнула в район плинтуса. Заместить потери параллельным импортом и различными неэкономическими методами практически невозможно, и вот, соответствующая тема стала одной из главных в беседе министра культуры РФ Ольги Любимовой с журналистами ТАСС.

реклама

По словам Любимовой, чтобы сохранить отечественный кинопрокат, в России необходимо выпускать примерно 300 отечественных кинофильмов в год, из которых 60 — это крупные премьеры. Иными словами, чтобы удержать российский кинопрокат на прежнем уровне, отечественные киностудии должны выпускать в среднем по четыре фильма каждые пять дней.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Имеются ли в России соответствующие мощности, не говоря уже об актёрской «базе», вопрос, конечно, хороший, но тревожный, поскольку ответ на него все примерно представляют. В любом случае, в Минкультуры с оптимизмом смотрят в будущее, напомнив, что в этом году из федерального бюджета в целях поддержания киноотрасли было выделено 11,6 миллиардов рублей.