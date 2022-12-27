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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минкультуры РФ заявили, что российскому кинопрокату требуется около 300 отечественных фильмов в год
Из них 60 — крупные премьеры.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

В результате ухода с российского рынка крупных западных (в первую очередь, американских) киностудий, разнообразие кинопроката серьёзно пострадало, а выручка кинотеатров закономерно рухнула в район плинтуса. Заместить потери параллельным импортом и различными неэкономическими методами практически невозможно, и вот, соответствующая тема стала одной из главных в беседе министра культуры РФ Ольги Любимовой с журналистами ТАСС.

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По словам Любимовой, чтобы сохранить отечественный кинопрокат, в России необходимо выпускать примерно 300 отечественных кинофильмов в год, из которых 60 — это крупные премьеры. Иными словами, чтобы удержать российский кинопрокат на прежнем уровне, отечественные киностудии должны выпускать в среднем по четыре фильма каждые пять дней.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Имеются ли в России соответствующие мощности, не говоря уже об актёрской «базе», вопрос, конечно, хороший, но тревожный, поскольку ответ на него все примерно представляют. В любом случае, в Минкультуры с оптимизмом смотрят в будущее, напомнив, что в этом году из федерального бюджета в целях поддержания киноотрасли было выделено 11,6 миллиардов рублей.

#киноиндустрия
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