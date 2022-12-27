В результате ухода с российского рынка крупных западных (в первую очередь, американских) киностудий, разнообразие кинопроката серьёзно пострадало, а выручка кинотеатров закономерно рухнула в район плинтуса. Заместить потери параллельным импортом и различными неэкономическими методами практически невозможно, и вот, соответствующая тема стала одной из главных в беседе министра культуры РФ Ольги Любимовой с журналистами ТАСС.
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По словам Любимовой, чтобы сохранить отечественный кинопрокат, в России необходимо выпускать примерно 300 отечественных кинофильмов в год, из которых 60 — это крупные премьеры. Иными словами, чтобы удержать российский кинопрокат на прежнем уровне, отечественные киностудии должны выпускать в среднем по четыре фильма каждые пять дней.
Имеются ли в России соответствующие мощности, не говоря уже об актёрской «базе», вопрос, конечно, хороший, но тревожный, поскольку ответ на него все примерно представляют. В любом случае, в Минкультуры с оптимизмом смотрят в будущее, напомнив, что в этом году из федерального бюджета в целях поддержания киноотрасли было выделено 11,6 миллиардов рублей.