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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МО РФ сообщили о продолжении обстрелов с украинской стороны в период прекращения огня
Формально украинская сторона данное предложение и не принимала. Так что придираться не к чему.
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С полудня сегодняшнего дня по московскому времени российские вооружённые силы по поручению президента соблюдают режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Данное решение российского руководства, формальным поводом для которого стало желание обеспечить верующим православным христианам возможность провести сочельник и Рождество в относительно спокойной обстановке, было встречено в обществе без энтузиазма, да и украинская сторона сразу же заявила о нежелании соблюдать никакое временное перемирие.

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Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что МО РФ в своём ежедневном отчёте сообщило о том, что украинские войска продолжили обстрелы населённых пунктов и позиций российских войск несмотря на соблюдение последними режима прекращения огня.

Стоит отметить, что режим прекращения огня не означает, что российская армия будет просто «стоять и терпеть». По словам руководителей военных подразделений, прекращение огня в данном случае означает прекращение на 36 часов инициативы со своей стороны. При этом боевые действия и разведывательные операции продолжаются.

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Режим прекращения огня будет действовать до первой секунды 8 января по московскому времени.

#политика
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