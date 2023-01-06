Формально украинская сторона данное предложение и не принимала. Так что придираться не к чему.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

С полудня сегодняшнего дня по московскому времени российские вооружённые силы по поручению президента соблюдают режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Данное решение российского руководства, формальным поводом для которого стало желание обеспечить верующим православным христианам возможность провести сочельник и Рождество в относительно спокойной обстановке, было встречено в обществе без энтузиазма, да и украинская сторона сразу же заявила о нежелании соблюдать никакое временное перемирие.

реклама

Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что МО РФ в своём ежедневном отчёте сообщило о том, что украинские войска продолжили обстрелы населённых пунктов и позиций российских войск несмотря на соблюдение последними режима прекращения огня.

Стоит отметить, что режим прекращения огня не означает, что российская армия будет просто «стоять и терпеть». По словам руководителей военных подразделений, прекращение огня в данном случае означает прекращение на 36 часов инициативы со своей стороны. При этом боевые действия и разведывательные операции продолжаются.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Режим прекращения огня будет действовать до первой секунды 8 января по московскому времени.