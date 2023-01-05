Тут главный вопрос: а с той стороны его соблюдать будут?

О рождественском перемирии в боевых действиях на территории Украины последнее время не говорили только ленивые, ну а сегодня к ним присоединился Патриарх Кирилл, призвавший стороны конфликта прекратить боевые действия на период сочельника и непосредственно празднования православного Рождества. Спустя несколько часов президент России, учитывая обращение патриарха, поручил министру обороны ввести режим прекращения огня «по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине».

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Режим прекращения огня будет действовать с 6 января, 12:00 вплоть до 7 января, 24:00 (по сути, до первой секунды 8 января). Надо полагать, по московскому времени. Делается это для того, чтобы православные в районе боевых действий могли отметить один из главных христианских праздников.

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Собираются ли соблюдать режим с другой стороны, неясно, но российская сторона призвала украинскую также объявить режим прекращения огня, дав возможность верующим гражданам посетить службы в сочельник и непосредственно в день Рождества. Но в любом случае, объявлять режим прекращения огня, не убедившись в соответствующей готовности с другой стороны — это «интересный» шаг.