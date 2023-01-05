Высокие темпы сборов фильма «Аватар: Путь воды» не вызывают никакого удивления: самого факта выпуска продолжения истории синих гуманоидов с планеты Пандора уже достаточно, чтобы привлечь десятки, а то и сотни миллионов зрителей в кинотеатры. Вот длительное ожидание и приносит свои плоды: сегодня стало известно, что сиквел «Аватара» собрал свыше полутора миллиардов долларов, став десятым самым кассовым фильмом всех времён, обогнав «Топ Ган: Мэверик» и «Форсаж 7», которые заработали $1,48 и $1,15 млрд соответственно
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Если тенденция сохранится, то уже в ближайшие часы и дни «Аватар: Путь воды» поднимется на девятую строчку этого рейтинга, ну а к концу года вполне может забраться ещё выше.
Стоит отметить, что для окупаемости картины ей нужно заработать два миллиарда долларов. И не спрашивайте, что в ней стоит таких безумных денег: так в Голливуде принято. Между тем Джеймс Кэмерон уже подготавливается к съёмкам триквела, где, по замыслу, народ на’ви предстанет перед нами с другой, тёмной стороны.