Для разнообразия.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Небезызвестный режиссёр Джейс Кэмерон, который в конце прошлого года выпустил в прокат второй «Аватар», дал интервью изданию Variety, в рамках которого побеседовал с журналистами о желании показать на экране ещё один подвид расы на’ви.

реклама

В первых двух фильмах зрители видели синекожих добрых героев, которые боролись за свою землю и защищали природу. То есть, люди были плохими, а на’ви — исключительно хорошими. В третьем «Аватаре» режиссёр Кэмерон хочет сделать обратное. То есть, использовать приём, который применялся, например, во втором «Терминаторе».

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В третьей части зрителям покажут луны «Пандоры», на которых тоже существует жизнь. Скорее всего, именно там будут обитать «плохие» на’ви.