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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Джеймс Кэмерон собирается показать злых на’ви в третьем «Аватаре»
Для разнообразия.
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Небезызвестный режиссёр Джейс Кэмерон, который в конце прошлого года выпустил в прокат второй «Аватар», дал интервью изданию Variety, в рамках которого побеседовал с журналистами о желании показать на экране ещё один подвид расы на’ви.

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В первых двух фильмах зрители видели синекожих добрых героев, которые боролись за свою землю и защищали природу. То есть, люди были плохими, а на’ви — исключительно хорошими. В третьем «Аватаре» режиссёр Кэмерон хочет сделать обратное. То есть, использовать приём, который применялся, например, во втором «Терминаторе».

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В третьей части зрителям покажут луны «Пандоры», на которых тоже существует жизнь. Скорее всего, именно там будут обитать «плохие» на’ви.

#кино
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