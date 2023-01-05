Небезызвестный режиссёр Джейс Кэмерон, который в конце прошлого года выпустил в прокат второй «Аватар», дал интервью изданию Variety, в рамках которого побеседовал с журналистами о желании показать на экране ещё один подвид расы на’ви.
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В первых двух фильмах зрители видели синекожих добрых героев, которые боролись за свою землю и защищали природу. То есть, люди были плохими, а на’ви — исключительно хорошими. В третьем «Аватаре» режиссёр Кэмерон хочет сделать обратное. То есть, использовать приём, который применялся, например, во втором «Терминаторе».
В третьей части зрителям покажут луны «Пандоры», на которых тоже существует жизнь. Скорее всего, именно там будут обитать «плохие» на’ви.