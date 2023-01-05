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Редакция
События в мире Михаил Андреев
McDonald’s может уйти из Казахстана из-за запрета компанией на поставки мяса из России
Как говорится, «понты» дороже денег. Огромных, огромных денег.
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Западные компании продолжают выполнять необдуманные действия, которые приводят исключительно к сокращению их прибыли. В частности, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на фоне начала специальной военной операции свернула свою деятельность в России, затем спустя несколько месяцев под раздачу попала Беларусь, и вот, теперь без «макдональца» может остаться и Казахстан, о чём передаёт издание Bloomberg.

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Причина, впрочем, особенная, хоть и косвенно связанная с продолжающимися боевыми действиями. Дело в том, что головной офис McDonald’s запретил своей казахской сети закупать мясо (котлетки) у российских поставщиков, а заместить поставки у местных или европейских поставщиков у казахского подразделения McDonald’s не получилось по причине их заведомо более высоких цен и проблем, связанных с логистикой.

Как сообщается, уже в ноябре 24 ресторана McDonald’s приостановили свою работу в Казахстане из-за проблем с поставками.

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Стоит отметить, что восстановление статуса-кво при этом становится практически невозможным: во-первых, репутация уходящих компаний в стране, из которой они уходят, уничтожается до необратимого уровня, а во-вторых, их освободившееся место, как в вагоне метро на центральных станциях, тут же занимают местные аналоги. В России и Беларуси бывшие локации McDonald’s работают под российским брендом «Вкусно — и точка». Возможно, в Казахстане ситуация повторится.

#mcdonalds
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Mr. Night
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Сами себе в ногу стреляют, идиоты. Будем терпеть убытки, но у России котлеты не купим
McDonald’s может уйти из Казахстана из-за запрета компанией на поставки мяса из России
Эовейн Триада
14:46
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