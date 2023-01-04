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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США допустили отправку новых пусковых установок HIMARS на Украину
Старые-то совсем прохудились (сгорели).
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Несмотря на то, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оказались самыми «распиаренными» из поставленных на Украину с Запада систем вооружений, необходимо отметить, что чувствительную лепту в боевые действия эти установки вносят. Есть, впрочем, у «Хаймарсов» один недостаток: при попадании по ним фугасным снарядом или же дроном-камикадзе «Ланцет» они горят точно так же ярко, как старые советские «Грады» и «Смерчи». Только вчера Минобороны России сообщило об уничтожении четырёх пусковых установок HIMARS, как сегодня в Белом доме, обсуждая очередной пакет военной «помощи» Украине, обмолвились о возможности поставки новых таких РСЗО.

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О том, что в будущем США могут предоставить Украине новые пусковые установки HIMARS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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В каком исполнении новая партия «Хаймарсов» поступит украинским военным, если вообще поступит, не уточняется. Стоит отметить, что по имеющимся данным американские военные «перепрошили» отправляемые Украине HIMARS, чтобы те не могли стрелять на дальность, превышающую заданный лимит. Делалось это во избежание эскалации, которая неминуема, если из систем вооружений американского производства начнут наноситься удары вглубь российской территории.

#сша #россия #украина #оружие #himars
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