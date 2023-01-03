Из всего спектра поставленных Украине со стороны стран коллективного запада вооружений наиболее результативным, бесспорно, оказалась реактивная система залпового огня M142 HIMARS. На днях, в частности, в результате обстрела из данных систем погибли, по официальным данным, шестьдесят три российских военнослужащих, при этом число раненых не называется. Сегодня Минобороны России отчиталось о результатах боевых действий, из которых стало известно, что в результате ракетного и авиационного ударов, а также в ходе контрбатарейной борьбы в течение последних суток было уничтожено четыре пусковых установки HIMARS.
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Как уточняется, две американских РСЗО были уничтожены в результате авиационного и ракетного ударов в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Вместе с «Хаймарсами» там были поражены также четыре РСЗО RM-70 Vampire и свыше восьмисот снарядов к реактивным системам залпового огня. Другие два «Хаймарса» были уничтожены в результате контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск в ДНР. Видеодоказательств уничтожения пусковых установок HIMARS предоставлено не было, но если сие событие действительно имело место, то мы узнаем об этом по снизившейся активности работы данных РСЗО.
Сколько всего пусковых установок HIMARS осталось на вооружении у ВСУ, не уточняется.
Вместе с тем российские вооружённые силы продолжают охоту на гаубицы M777: как сообщается, в районах Артёмовска (Бахмута) и Червоной Дибровы были ликвидированы три таких артиллерийских системы.