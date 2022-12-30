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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России по итогам года в два раза сократились продажи автомобилей
Потому что нельзя продавать то, чего нет.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Произошедшие в этом году события всерьёз встряхнули и нанесли непоправимый ущерб экономическим отношениям России с коллективным Западом. Первая сторона потеряла товары, вторая — огромный, зачастую ключевой рынок сбыта. Под сильнейший удар попала автомобильная отрасль, и по итогам 2022 года, как сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, продажи автомобилей в нашей стране упали на 50 %, или до 800 тысяч единиц.

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Дополнительно Мантуров отметил, что по ряду брендов цены на машины по сравнению с мартом текущего года на сегодняшний день снизились на 18 %. Учитывая, что в марте скачок цен составлял до 50 %, данное «снижение» выглядит просто как манипуляция статистикой.

Любопытно, что на фоне сокращения продаж новых автомобилей в России, по данным Федеральной таможенной службы, почти вдвое вырос импорт автомобилей с пробегом.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Тем временем Минпромторг рассчитывает, что к 2030 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке достигнет 80 %.

#экономика #автомобили
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