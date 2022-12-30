Произошедшие в этом году события всерьёз встряхнули и нанесли непоправимый ущерб экономическим отношениям России с коллективным Западом. Первая сторона потеряла товары, вторая — огромный, зачастую ключевой рынок сбыта. Под сильнейший удар попала автомобильная отрасль, и по итогам 2022 года, как сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, продажи автомобилей в нашей стране упали на 50 %, или до 800 тысяч единиц.
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Дополнительно Мантуров отметил, что по ряду брендов цены на машины по сравнению с мартом текущего года на сегодняшний день снизились на 18 %. Учитывая, что в марте скачок цен составлял до 50 %, данное «снижение» выглядит просто как манипуляция статистикой.
Любопытно, что на фоне сокращения продаж новых автомобилей в России, по данным Федеральной таможенной службы, почти вдвое вырос импорт автомобилей с пробегом.
Тем временем Минпромторг рассчитывает, что к 2030 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке достигнет 80 %.