Сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание, в рамках которого в том числе заслушал доклад министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который заявил, что к 2030 году долю автомобилей российского производства на внутреннем рынке планируется увеличить вдвое — до 80 %.
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На сегодняшний день эта доля, стало быть, составляет 40 %, что невольно вызывает вопрос «Как считали?». По всей видимости, под автомобилями отечественного производства Мантуров в том числе подразумевает те, что собраны в России из иностранных комплектующих и/или под иностранными брендами.
План весьма амбициозный, и достичь его собираются благодаря увеличенному объёму государственной поддержки и утроению производства автомобильных компонентов до 2025 года. Удвоить собираются выпуск автомобилей всех видов. Дополнительно Мантуров отметил, что объявленная Минпромторгом стратегия подразумевает введение изменений в условия участия иностранных партнёров в производстве автомобильных комплектующих: российская сторона будет владеть контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность.