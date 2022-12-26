Оказывается, сейчас их доля 40 %. Вопрос — как считали?

Сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание, в рамках которого в том числе заслушал доклад министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который заявил, что к 2030 году долю автомобилей российского производства на внутреннем рынке планируется увеличить вдвое — до 80 %.

реклама

На сегодняшний день эта доля, стало быть, составляет 40 %, что невольно вызывает вопрос «Как считали?». По всей видимости, под автомобилями отечественного производства Мантуров в том числе подразумевает те, что собраны в России из иностранных комплектующих и/или под иностранными брендами.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

План весьма амбициозный, и достичь его собираются благодаря увеличенному объёму государственной поддержки и утроению производства автомобильных компонентов до 2025 года. Удвоить собираются выпуск автомобилей всех видов. Дополнительно Мантуров отметил, что объявленная Минпромторгом стратегия подразумевает введение изменений в условия участия иностранных партнёров в производстве автомобильных комплектующих: российская сторона будет владеть контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность.