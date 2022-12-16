Интересные счетоводы, не так ли?

Человеческая психология такова, что если сильно во что-то «впрягаешься», то потом крайне затруднительно с этой темы «соскочить» и объяснить подобное действие, даже если оно будет исключительно правильным и взвешенным. К сожалению, эта психология распространяется и на международные отношения в том инфантильном виде, в котором мы их видим в наши дни. Так, в США заявили, что признают право Украины на проведение военных операций на территории полуострова Крым.

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Соответствующим откровением поделился координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Крым является украинской территорией, и, соответственно, Украина имеет право осуществлять там военные операции, определяя их темп, срок проведения и масштаб. Показательно, что данный комментарий Кирби дал после того, как стало известно, что применявшиеся при атаках на цели в Крыму беспилотники были произведены в США компанией SpektreWorks.

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Тот факт, что Россия с марта 2014 года признаёт Крым своей территорией, и что подначивание украинских вооружённых сил на опасные шаги приведёт к ещё большей эскалации конфликта с катастрофическими последствиями для Украины, господина Кирби, по всей видимости, не особо волнует. При этом забавно, что тот же самый Кирби в начале декабря прокомментировал нежелание США поставлять Украине оружие большей дальности именно опасениями эскалации конфликта.