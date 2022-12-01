Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Вашингтоне отказ от поставок Украине оружия большей дальности объяснили нежеланием эскалации
За официальную версию сойдёт.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

То, что конфликт на территории Украины зашёл слишком далеко — настолько, что ни одна из его сторон, включая спонсоров из США и НАТО, этого не хотела, нетрудно усвоить из комментариев различных официальных лиц. Опасаясь, что ситуация вообще может выйти из-под контроля, Белый дом всячески отнекивается от поставок украинским вооружённым силам оружия большей дальности, в частности, ракет MGM-140 ATACMS для пусковых установок MLRS и HIMARS, которые бы позволили поражать цели в радиусе до 300 километров, потенциально имея возможность прилетать в Крым, а также в целом на юридически общепризнанную территорию РФ.

реклама

Россия неоднократно заявляла, что поставка Украине тяжёлого оружия большой дальности приведёт к катастрофическим последствиям, и в Вашингтоне с этим, по всей видимости, согласны, поскольку координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби недавно вновь прокомментировал нежелание Вашингтона поставлять Киеву системы вооружений большей дальности.

По словам Кирби, США сохраняют последовательность в отношении данного вопроса и опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По мнению некоторых экспертов, нежелание эскалации — это лишь одна из причин. В качестве другой причины специалисты называют опасение Вашингтоном того, что американские системы вооружений попадут в руки российских военных, после чего будут детально изучены с передачей соответствующей документации своим партнёрам из стран «глобального юга». Да и тот факт, что поставляемые Украине «чудо-вооружения» показывают себя отнюдь не так, как гласят рекламные постеры, что может отрицательно отразиться на расстановке сил на рынке вооружений, тоже не стоит списывать со счетов.

#политика
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Альтернативный видеохостинг Rumble отказался исполнять требование Франции по блокировке аккаунтов российских СМИ
Дмитрий Медведев заявил, что США отнимают у Европы последнее и присваивают себе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
10
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
16
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
146
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
19
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
154
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
43
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
31
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
80
Легенды и Мифы Красных Кисок
116
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
9

Сейчас обсуждают

Dzot32
15:19
Ждунов уже давно не осталось, кто захочет тот купит, новогодних распродаж точно не будет.
Видеокарты в России дешевеют ниже РРЦ - капитуляция майнеров все очевиднее
Мать шешенбека
15:19
неужели купил? или бойфренд подарил? в любом случае выкладывай, не забудь как ты делаешь, отключить половину текстур, юнитов и поправить реестр, чтобы божественный райзен смог в кеш все загрузить. а и...
AMD фактически потеряла рынок игровых видеокарт — её доля составляет всего 10%
ахахаxа
15:17
ну если украину к смерти приговорили после Крымского моста,значит так и будет
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
Мать шешенбека
15:17
почему тебя так тянет на мужиков?
AMD фактически потеряла рынок игровых видеокарт — её доля составляет всего 10%
Мать шешенбека
15:16
не шуми задний привод, а то твой парень неодобрит. хотя от злости твой сфинктер сжимается, ему наверное приятно. бенчами с тобой обезьяний сын, не буду больше меряться, т.к. ты не можешь адекватный ре...
AMD фактически потеряла рынок игровых видеокарт — её доля составляет всего 10%
Николай Бендюков
15:13
собран компьютер в корпусе Jonsbo A4.. Два 120мм кулера снизу- 2х секционная водянка сверху. Воздух проходит дополнительно через пылевой фильтр. Кулера СВО крутятся почти всегда, разница в скорости о...
Корпуса с вертикальным продувом. Разбираем тренд и ищем лучшие варианты
ахахаxа
15:13
денацификацию проводят на украине,там весь нацист.Этому государству после истории с мостом,смерть подписали-я читал на ленте месяц назад слова Медведева
Зеленский: на восстановление Украины потребуется минимум один триллион долларов
SANEKS
15:11
Шапочку из фольги надень, хотя уже поздно.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Мать шешенбека
15:11
ага, ты еще скажи папа римский благословил США на войну во Вьетнаме
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
Неузнаете
15:10
Это чтобы увеличить армию. В дальнейшем эти все 300к будут служить по контракту. Там всё равно самые низшие слои, грузчики, да кто на пилораме работал в месяц за 15к.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем