За официальную версию сойдёт.

То, что конфликт на территории Украины зашёл слишком далеко — настолько, что ни одна из его сторон, включая спонсоров из США и НАТО, этого не хотела, нетрудно усвоить из комментариев различных официальных лиц. Опасаясь, что ситуация вообще может выйти из-под контроля, Белый дом всячески отнекивается от поставок украинским вооружённым силам оружия большей дальности, в частности, ракет MGM-140 ATACMS для пусковых установок MLRS и HIMARS, которые бы позволили поражать цели в радиусе до 300 километров, потенциально имея возможность прилетать в Крым, а также в целом на юридически общепризнанную территорию РФ.

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Россия неоднократно заявляла, что поставка Украине тяжёлого оружия большой дальности приведёт к катастрофическим последствиям, и в Вашингтоне с этим, по всей видимости, согласны, поскольку координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби недавно вновь прокомментировал нежелание Вашингтона поставлять Киеву системы вооружений большей дальности.

По словам Кирби, США сохраняют последовательность в отношении данного вопроса и опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

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По мнению некоторых экспертов, нежелание эскалации — это лишь одна из причин. В качестве другой причины специалисты называют опасение Вашингтоном того, что американские системы вооружений попадут в руки российских военных, после чего будут детально изучены с передачей соответствующей документации своим партнёрам из стран «глобального юга». Да и тот факт, что поставляемые Украине «чудо-вооружения» показывают себя отнюдь не так, как гласят рекламные постеры, что может отрицательно отразиться на расстановке сил на рынке вооружений, тоже не стоит списывать со счетов.