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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Цены на нефть упали до минимума с начала 2022 года
Эксперты полагают, что сие событие крайне временное.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

То, что введённое коллективным Западом нефтяное эмбарго вкупе с «потолком» цен на российское чёрное золото в краткосрочном периоде приведёт к дестабилизации мирового нефтяного рынка, было очевидно всем. После введения данных недальновидных мер стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent рухнула сегодня утром до 77 долларов за баррель. К моменту публикации данной заметки ценник уже немного «отыгрался», перевалив за 79 долларов, но в целом мы имеем дело с самой низкой стоимостью с начала года: ниже было только в первых числах января.

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Эксперты полагают, что данное явление кратковременное, и ценники неизбежно поползут обратно вверх. Дело в том, что, во-первых, Россия заявила об отказе от поставок нефти и нефтепродуктов в страны, принявшие «потолок» цен, что приведёт к дефициту, а во-вторых, российское правительство уже прорабатывает ответные меры, одной из которых, как сообщают СМИ, может стать установление минимальной отпускной цены на российское чёрное золото.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кроме того, после ослабления пандемийных ограничений в Китае жизнь вернётся в привычное русло, а это значит, что возрастёт и потребление нефтепродуктов, что неизбежно приведёт к росту цен согласно незыблемому закону спроса и предложения.

#финансы #санкции #экономика #нефть
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