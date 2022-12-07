Эксперты полагают, что сие событие крайне временное.

То, что введённое коллективным Западом нефтяное эмбарго вкупе с «потолком» цен на российское чёрное золото в краткосрочном периоде приведёт к дестабилизации мирового нефтяного рынка, было очевидно всем. После введения данных недальновидных мер стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent рухнула сегодня утром до 77 долларов за баррель. К моменту публикации данной заметки ценник уже немного «отыгрался», перевалив за 79 долларов, но в целом мы имеем дело с самой низкой стоимостью с начала года: ниже было только в первых числах января.

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Эксперты полагают, что данное явление кратковременное, и ценники неизбежно поползут обратно вверх. Дело в том, что, во-первых, Россия заявила об отказе от поставок нефти и нефтепродуктов в страны, принявшие «потолок» цен, что приведёт к дефициту, а во-вторых, российское правительство уже прорабатывает ответные меры, одной из которых, как сообщают СМИ, может стать установление минимальной отпускной цены на российское чёрное золото.

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Кроме того, после ослабления пандемийных ограничений в Китае жизнь вернётся в привычное русло, а это значит, что возрастёт и потребление нефтепродуктов, что неизбежно приведёт к росту цен согласно незыблемому закону спроса и предложения.