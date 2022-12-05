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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России заявили о непризнании «потолка» цен на нефть и о подготовке ответных мер
Последствия для вводивших «потолок» могут обернуться падением этого потолка на голову.
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Сегодня, 5 декабря, вступило в силу принятое на днях решение стран ЕС и G7 о так называемом потолке цен на российскую перевозимую по морю нефть. Потолок цен установлен на отметке в $60 за баррель, что означает, что покупатели из ЕС и G7 могут приобретать российскую танкерную нефть по цене ниже или равной данной сумме. Решение беспрецедентное, поскольку противоречит правилам рыночной экономики, которым страны Запада так любят обучать всех остальных, и провоцируют ответные меры, которые приведут исключительно к прямо противоположным последствиям для принимавших решение о «потолке».

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Российские должностные лица многократно заявляли, что нефть в принявшие «потолок» цен страны поставляться не будет, и сегодня данная позиция была в очередной раз подтверждена. Как передаёт ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о непризнании Москвой «никаких потолков».

Кроме того, российские власти уже прорабатывают ответное решение. Что это будет за решение, пока не уточняется, но, по словам Пескова, страны Запада сделали ещё один шаг «в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

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Стоит отметить, что по Сети гуляют сведения о том, что с начала этого года Россия увеличила свой танкерный флот до ста судов, тем самым готовясь своими силами перевозить нефть и нефтепродукты в те регионы, которые готовы сотрудничать с РФ на основе рыночных отношений.

#финансы #политика #нефть
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taurus88
17:29
ты просто ещё чайник.
ASUS обнародовала тактовые частоты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении TUF Gaming OC
jugador
17:28
Ну так всегда было. Первые модули новой ддр всегда +- равны старой. Но по мере роста частот новые начинают постепенно выигрывать. Так и тут будет.
Продажи AMD Ryzen 7000 оказались провальными, а магазины продолжают распродавать их со скидками
Eisbrecher
17:27
Неофит детектед)) Похоже, кое-кто не "грабил корованы".
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Xardazzz
17:27
Хуангу достаточно снизить цену на 200-300 баксов что бы вернуть спрос на 4080 и парализовать продажи линейки 7900. Надеюсь он так и сделает уже в этом месяце.
NVIDIA может значительно снизить рекомендованную стоимость RTX 4080 после выхода RX 7900 XTX
Mr. Night
17:26
Смешны потуги англосаксонского ига и их подсвинков остановить Возрождение Великой России от Карпат до Тихого Океана
В России заявили о непризнании «потолка» цен на нефть и о подготовке ответных мер
taurus88
17:24
то есть ты работаешь в кб и имеешь доступ к сверхсекретным материалам по авангарду и можешь тут выложить всю подноготную? да? нет. тогда и говорить с тобой, дуралеем не о чём. у меня сосед напротив гл...
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
FelsheR-БАН100532
17:21
Правильно i7-860 последний "теплый ламповый")) и гнался на любой маме.
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
andrew_riddler
17:19
Когда мимо забора с надписью }{ер будешь проходить,загляни,может там дрова лежат
NVIDIA может значительно снизить рекомендованную стоимость RTX 4080 после выхода RX 7900 XTX
FelsheR-БАН100532
17:17
Ощущение что статья выдернута откуда-то - ни начала, ни конца в ней. Название - дичь, какой золотой век?)) Застой. И игори все уже вышли к тому времени.
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
Neur
17:17
Чушка решила потроллить...
NVIDIA снизила стоимость GeForce RTX 4090 и GeForce 4080 в Европе на 5%
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