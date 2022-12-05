Последствия для вводивших «потолок» могут обернуться падением этого потолка на голову.

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу принятое на днях решение стран ЕС и G7 о так называемом потолке цен на российскую перевозимую по морю нефть. Потолок цен установлен на отметке в $60 за баррель, что означает, что покупатели из ЕС и G7 могут приобретать российскую танкерную нефть по цене ниже или равной данной сумме. Решение беспрецедентное, поскольку противоречит правилам рыночной экономики, которым страны Запада так любят обучать всех остальных, и провоцируют ответные меры, которые приведут исключительно к прямо противоположным последствиям для принимавших решение о «потолке».

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Российские должностные лица многократно заявляли, что нефть в принявшие «потолок» цен страны поставляться не будет, и сегодня данная позиция была в очередной раз подтверждена. Как передаёт ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о непризнании Москвой «никаких потолков».

Кроме того, российские власти уже прорабатывают ответное решение. Что это будет за решение, пока не уточняется, но, по словам Пескова, страны Запада сделали ещё один шаг «в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

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Стоит отметить, что по Сети гуляют сведения о том, что с начала этого года Россия увеличила свой танкерный флот до ста судов, тем самым готовясь своими силами перевозить нефть и нефтепродукты в те регионы, которые готовы сотрудничать с РФ на основе рыночных отношений.