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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
Ещё к ним присоединилась Австралия.
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Страны коллективного Запада продолжают демонстрировать всему остальному миру, что «невидимая рука рынка» — не более чем красивое клише, и что на самом деле покупатель с какой-то стати и по желанию левой пятки может диктовать продавцу свои условия и цены. Страны ЕС и G7, а также Австралия после продолжительных рассуждений договорились о введении так называемого потолка цен на российскую перевозимую по морю нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение на нефть должно начать действовать с 5 декабря «или чуть позже», а на нефтепродукты — с 5 февраля.

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По словам главы Еврокомиссиии Урсулы фон дер Ляйен, лимит («потолок») будет регулируемым, и корректировать его, по крайней мере, в ЕС, могут раз в несколько месяцев. Из заявлений отдельных руководителей государств данных объединений следует, что введённый потолок позволит сократить доходы России от продажи нефти, но при этом избежать ситуации, при которой торговля нефтью со стороны России теряет смысл. При этом G7 и Австралия намереваются в перспективе вообще отказаться от импорта российской нефти.

Теперь дело за руководством России: ранее высшие должностные лица страны неоднократно отмечали, что поставки российской нефти в страны, принявшие «потолок» цен, будут незамедлительно прекращены, и что замена для европейского и американского рынков уже сформирована.

Также важно понимать, что за ситуацией пристально следят и другие мировые добытчики нефти, крупнейшим из которых является Саудовская Аравия. Наверняка членам ОПЕК+ не понравится, что кто-то может взять и ограничить цену на их основной экспортный товар просто по причине того, что они в любой момент и по любой самой надуманной причине могут стать «неугодными» западным правительствам.

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Эксперты полагают, что введение «потолка» цен на российскую нефть при последовательной позиции российских властей приведёт к прямо противоположному от ожидаемого западными правительствами результату: вследствие образовавшегося искусственного дефицита цены на нефть наоборот поползут вверх. Также отмечается, что наживаться на данной истории будут страны-посредники, переливающие российскую нефть в свои танкеры и впоследствии с большой накруткой продающие их под видом своей в принявшие «потолок» цен регионы. Кроме того, вся происходящая катавасия может ускорить желание стран-членов ОПЕК+ сформировать собственную биржу и начать торговать нефтью в национальных валютах, что ещё больше ослабит роль доллара и западных финансовых структур в этом стремительно меняющемся мире.

#финансы #политика #нефть
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