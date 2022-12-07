Утверждается, что прочностные характеристики самолёта подтверждены.

Среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, на который возлагаются большие надежды в плане возрождения отечественного гражданского авиастроения, прошёл статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского. О завершении статических испытаний, в ходе самолёт подтвердил свои прочностные характеристики, сообщили в госкорпорации «Ростех».

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По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, конструкция МС-21 на испытаниях выдержала нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, что подтверждает надёжность самолёта.

По плану, серийное производство МС-21 должно начаться в 2024 году — данный срок был сдвинут «вправо» вследствие наложенных на Россию «санкций», из-за которых нарушились цепочки поставок. Что же до производственных мощностей, то в среднем планируется выпускать по 38-39 самолётов МС-21 в год: с 2024 по 2030 год рассчитывают произвести 270 единиц.

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МС-21 относится к классу среднемагистральных лайнеров — наиболее востребованному сегменту на рынке пассажирских авиаперевозок, и должен стать конкурентом Boeing 737 и Airbus A320/A321. В конструкции самолёта применяется значительная доля композиционных материалов, а в качестве двигателей на МС-21 могут устанавливаться в том числе отечественные ПД-14, которые, согласно заявлениям производителей, полностью соответствуют современным требованиям гражданской авиации по шумности, вредным выбросам и расходу топлива.