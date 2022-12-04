Действующего с октября сокращения добычи, считают министры ОПЕК+, достаточно.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что государства-члены ОПЕК+ в ответ на введённый против России странами ЕС и G7 «потолок» цен на перевозимую морем нефть дополнительно сократят добычу чёрного золота. Как выяснилось из публикации на официальном сайте организации, дополнительного снижения добычи не произойдёт — министры ОПЕК+ приняли решение о сохранении принятой ещё 5 октября этого года сниженной квоты на добычу на два миллиона баррелей в сутки.

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Впрочем, участники организации оговорили тот момент, что они в любой момент могут внепланово встретиться и, если это будет необходимо, принять «незамедлительные дополнительные меры», призванные отреагировать на рыночные изменения в целях поддержки баланса нефтяного рынка.

Что до «потолка» цен на российскую перевозимую морем нефть, то он должен вступить в силу с завтрашнего дня. Российские власти уже заявили, что не будут поставлять чёрное золото в государства, принявшие «потолок» цен, даже если для этого придётся сократить добычу. В данном случае, к слову, не важно, насколько этот потолок высокий: проблема в нерыночном подходе к ценообразованию, и соглашаться на подобные «выкрутасы» со стороны покупателя товара, на который во всём мире имеется спрос, и поставки которого легко перенаправляются, в принципе нельзя.

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Напомним, что ОПЕК — это созданная в 1960-х годах организация стран-экспортёров нефти, в которую изначально входили нефтедобывающие страны Персидского залива и Ближнего Востока. Впоследствии число членов организации увеличивалось, а в 2016 году был сформирован неофициальный расширенный формат — ОПЕК+, в который в том числе вошла и Россия. Суммарно на долю России и Саудовской Аравии приходится свыше четверти общемировой добычи нефти, так что данные государства считаются «решающими» в ОПЕК+.