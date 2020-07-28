Пару недель назад Bethesda Softworks сообщила о том, что готовит обновление, которое удалит из экшена Prey (2017) систему DRM-защиты Denuvo, которую многие и, судя по независимым тестированиям, небезосновательно обвиняют в заметном снижении производительности игр. И вот, сегодня на официальной Steam-страничке Prey появилось уведомление от разработчиков, в котором сообщается о применении к игре долгожданного обновления.

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Интересно, что сообщение опубликовано пару часов назад, а само обновление датировано двадцать третьим июля. То ли ошибка, то ли разработчики серьёзно припозднились с публикацией.

Стоит отметить, что Prey получила очень высокие пользовательские оценки, а через год после релиза на волне успеха обзавелась «лунным» дополнением Mooncrash. На данный момент Prey предлагается в Steam за 999 рублей.