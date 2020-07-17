Prey получила высоченные пользовательские оценки, которые, однако, могли быть ещё выше, если бы не одно обстоятельство — наличие ненавистной многими системы DRM-защиты Denuvo. Скоро «отягчающего фактора» в игре не станет: разработчики из Arkane совместно с издательством Bethesda Softworks объявили о том, что в скором времени выпустят обновление, удаляющее Denuvo из Prey.

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Строго говоря, Denuvo должны были удалить вместе со вчерашним обновлением, но что-то пошло не так, и важнейшее изменение пришлось отложить на более поздний срок.

Напомним, что Prey вышла в мае 2017 года, а год спустя — в июне 2018-го — пополнилась аддоном Mooncrash. Игра повествует о том, как наш главный герой, Морган Ю, пытается выжить и добиться своей цели на борту космической станции «Талос-1», где из-под контроля вышел один амбициозный эксперимент, призванный навсегда изменить человеческую расу.