А также на официальном сайте мессенджера.

С момента появления мессенджера MAX в открытом доступе то, как именно правильно писать его название — латиницей или кириллицей — оставалось вопросом личного выбора каждого. Но теперь, похоже, разработчики мессенджера наконец-то определились: на официальном сайте, а также в магазинах приложений MAX переименовали в МАКС.

Источник изображения: МАКС.

Отметим, что популярность российского мессенджера продолжает расти. В первую, если не в единственную очередь это связано с задействованием административного механизма со стороны государства, а также с нарастающей интенсивностью ограничений работы привычных мессенджеров и вставления палок в колёса широко известных средств из трёх букв для обхода этих самых ограничений.

По состоянию на апрель в МАКС зарегистрированы 110 миллионов пользователей, в том числе 7 миллионов граждан иностранных государств. В марте, напомним, возможность установить российский мессенджер появилась у жителей сорока государств.