Формально, это можно делать с личных устройств в рабочее время.

Запретить использование китайской DeepSeek в США пытается не только конкурирующая OpenAI, но и американские парламентарии. Генеральные прокуроры 21 штата уже выступили с предложением принять закон о запрете на использование DeepSeek на служебных устройствах сотрудниками правительственных учреждений и ведомств. Ряд американских штатов в опережающем порядке ввёл соответствующий запрет в пределах своей юрисдикции. Как отмечает Reuters, на федеральном уровне в числе первых может оказаться Министерство обороны США.

Источник изображения: Unsplash, John Cameron

Во всяком случае, информационному агентству удалось раздобыть копию служебной рассылки, в котором сотрудникам министерства сообщается о запрете на запуск любых приложений или их скачивание, а также посещение любых связанных с DeepSeek сайтов при помощи служебных устройств — как мобильных, так и настольных. По мнению авторов инициативы, через инфраструктуру DeepSeek китайские спецслужбы могут получить доступ к конфиденциальным документам американских чиновников.