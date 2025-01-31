Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
3DMark получил обновление с поддержкой DLSS 4 и Multi Frame Generation от NVIDIA
Объявляется месяц DLSS 4. Количество упоминаний апскейлера от Хуанга увеличилось втрое

UL Solutions анонсировала крупное обновление для бенчмарка 3DMark, добавив поддержку DLSS 4 и Multi Frame Generation от NVIDIA в функцию тестирования DLSS. Теперь пользователи видеокарт серии GeForce RTX 50 могут сравнить производительность и качество изображения с применением технологии DLSS.

Особенности обновлённого теста DLSS:

  • Партнёрство с NVIDIA позволило создать тест, который сравнивает производительность и качество изображения при включённой DLSS. Владельцы видеокарт GeForce RTX 50 смогут испытать технологию DLSS 4 в полном объёме.
  • Тест основан на 3DMark Port Royal, который работает в два прохода: первый — с отключённой DLSS для измерения базовой производительности, второй — с пониженным разрешением и включённой DLSS для формирования кадров на выходном разрешении. На экране результатов отображается частота кадров для каждого прохода.
  • Пользователи могут выбрать использование DLSS 4, DLSS 3 или DLSS 2, а также режимы качества изображения: Quality, Balanced, Performance, Ultra Performance и DLAA.
  • Эти режимы предназначены для различных разрешений, от Full HD до 8K. DLSS Multi Frame Generation использует ИИ для повышения частоты кадров, добавляя до трёх дополнительных кадров на каждый отрендеренный кадр. В тесте 3DMark NVIDIA DLSS пользователи видеокарт GeForce RTX 50 могут выбрать настройки 2x, 3x и 4x Frame Generation.

Как и следовало ожидать, обновление 3DMark позволит пользователям полностью протестировать возможности новых технологий DLSS 4 и Multi Frame Generation, поняв для себя, действительно ли они способны улучшить общее качество изображения и производительность на современных видеокартах NVIDIA.

#бенчмарки #программное обеспечение #3dmark #dlss 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
40
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
13
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
72
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
71
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
2
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
1

Сейчас обсуждают

Китя
12:59
5080 официальная цена 999$ все остальное идет накрутка.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Andrey Kovalchuk
12:56
5080 за 120К р.? Это просто буйная фантазия, или уже шизофазический бред, не пойму? 🤣
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Владислав Зимин
12:56
Т.е. полтора километра шуваловского в ближайшее время не достроят? Надо чтобы обязательно рядом башня Газпрома была, да?
В Санкт-Петербурге через 3 года построят путепропод возле "Латха-Центра" ценой в 20 млрд рублей
Американец
12:56
ахахах. я ее купил для перепродажи. щя санкции еще сильней будет, и я ее за 250к + продам. посмотрим как ты будешь завидовать мне, когда видяха RTX 5080 прийдёт и я ее сфотаю.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
KALAG
12:51
А генерация кадров 40 линейки будет работать только в играх которые поддерживают её? То есть пара игр?
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
OgoGoLog
12:48
Да нет и не будет у него такой карты. Он местный клоун. Из сообщений ниже:
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Vadim Iljin
12:48
пекло - дикая муть !Такое мог снять только режиссёр -попаданец из средневековья либо современный с уровнем знаний плоскоземельщика
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
OgoGoLog
12:41
Завидовать фейку. Нда, Шеша, как низко ты пал. Даже ниже той ямы, что в твоём курятнике для нужд вырыта.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Валентин Савельев
12:40
Недавно пересмотрел его, хороший фильм.
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
Герман Алексеев
12:39
А кто те предлагает?) Хоти свой 5080. А че на 90? Кишка тонка?)))
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем