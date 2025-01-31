Объявляется месяц DLSS 4. Количество упоминаний апскейлера от Хуанга увеличилось втрое

UL Solutions анонсировала крупное обновление для бенчмарка 3DMark, добавив поддержку DLSS 4 и Multi Frame Generation от NVIDIA в функцию тестирования DLSS. Теперь пользователи видеокарт серии GeForce RTX 50 могут сравнить производительность и качество изображения с применением технологии DLSS.

Особенности обновлённого теста DLSS:

Партнёрство с NVIDIA позволило создать тест, который сравнивает производительность и качество изображения при включённой DLSS. Владельцы видеокарт GeForce RTX 50 смогут испытать технологию DLSS 4 в полном объёме.

Тест основан на 3DMark Port Royal, который работает в два прохода: первый — с отключённой DLSS для измерения базовой производительности, второй — с пониженным разрешением и включённой DLSS для формирования кадров на выходном разрешении. На экране результатов отображается частота кадров для каждого прохода.

Пользователи могут выбрать использование DLSS 4, DLSS 3 или DLSS 2, а также режимы качества изображения: Quality, Balanced, Performance, Ultra Performance и DLAA.

Эти режимы предназначены для различных разрешений, от Full HD до 8K. DLSS Multi Frame Generation использует ИИ для повышения частоты кадров, добавляя до трёх дополнительных кадров на каждый отрендеренный кадр. В тесте 3DMark NVIDIA DLSS пользователи видеокарт GeForce RTX 50 могут выбрать настройки 2x, 3x и 4x Frame Generation.

Как и следовало ожидать, обновление 3DMark позволит пользователям полностью протестировать возможности новых технологий DLSS 4 и Multi Frame Generation, поняв для себя, действительно ли они способны улучшить общее качество изображения и производительность на современных видеокартах NVIDIA.