Простая замена DLL-файла обеспечит мгновенное обновление.

По информации инсайдеров, компания AMD рассматривает возможность оперативного внедрения новой технологии масштабирования FSR 4 в широкий спектр игр. Речь идет о реализации «бесшовного» обновления с FSR 3.1 до FSR 4 для проектов, уже использующих текущую версию.

Предлагаемая схема отличается простотой: вместо сложной интеграции новой версии FSR, AMD может предложить замену серверной библиотеки FSR. Это позволит играм, поддерживающим FSR 3.1, получить преимущества FSR 4, практически не требуя усилий от разработчиков.

Информация об этом поступила от инсайдера Kepler_L2, который поделился деталями в посте на X (ранее Twitter) в ответ на публикацию VideoCardz. Если эти слухи подтвердятся, то более 40 игр, уже совместимых с FSR 3.1, смогут получить FSR 4 сразу после релиза. AMD заявляет о более чем 100 играх с текущей или планируемой поддержкой FSR 3/3.1, что создает прочную основу для быстрого распространения новой технологии.

Важно отметить, что, по данным Kepler_L2, совместимости только с FSR 3 может быть недостаточно. Бесшовный апгрейд, вероятно, будет доступен только для игр, использующих FSR 3.1. Вероятно, это связано с тем, что именно в FSR 3.1 библиотеки масштабирования и генерации кадров были разделены, что упростило интеграцию. Таким образом, некоторым играм может потребоваться обновление до FSR 3.1, прежде чем они смогут воспользоваться преимуществами FSR 4.

Согласно демонстрации AMD на выставке CES, FSR 4 обеспечит заметное улучшение качества 4K-апскейлинга по сравнению с FSR 3.1. Новый апскейлер, работающий на базе искусственного интеллекта, задействует аппаратное ускорение ИИ, реализованное в GPU RDNA4. Кроме того, FSR 4 предложит усовершенствованную технологию генерации кадров для повышения быстродействия и обновлённую функцию Anti-Lag 2, предназначенную для снижения задержек.

На данный момент AMD официально не подтвердила планы по апгрейду FSR 4. Компания лишь вскользь упомянула о существовании FSR 4 на выставке CES, указав на её визуальное превосходство над FSR 3.1.

Стоит отметить, что FSR 4 изначально будет эксклюзивом для флагманской видеокарты Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA4. Несмотря на это ограничение, простой путь обновления для существующей библиотеки игр с FSR может стать мощным стартом для новой технологии.

Пока неясно, последует ли AMD этой предполагаемой стратегии. Однако, подобный подход мог бы стать весьма эффективным способом быстрого распространения FSR 4 и укрепления позиций AMD на рынке технологий масштабирования изображения.