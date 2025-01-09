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Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla делает ставку на конфиденциальность с ИИ-сервисом Orbit
Он позволяет быстро собирать и сортировать нужную пользователю информацию.

Расширение Orbit, разработанное Mozilla, призвано помочь пользователям быстро и безопасно извлекать важную информацию. В отличие от многих других ИИ-сервисов, Orbit не полагается на постоянно активные облачные модели. Он работает локально, используя большую языковую модель Mistral 7B, размещённую на серверах Mozilla. Запросы пользователей не передаются внешним компаниям, а данные каждой сессии уникальны и не используются для обучения моделей генеративного ИИ.

В условиях растущей конкуренции и снижения доли рынка Firefox, Mozilla активно внедряет ИИ-технологии. Однако, в отличие от других разработчиков браузеров, компания делает ставку на конфиденциальность. На фоне недавнего антимонопольного решения против Google, будущее браузера Firefox, основанного на открытом исходном коде, может оказаться под угрозой.

Orbit, пока доступный только в бета-версии и на английском языке, способен суммировать электронные письма, веб-страницы и другие длинные документы. Расширение совместимо с популярными сайтами, такими как Gmail, Wikipedia, YouTube и другими. Пользователи могут запрашивать краткое содержание или дополнительную информацию, а ИИ, анализируя контекст (изображения, текст, видео), предоставит ответ.

Презентация Orbit на официальном сайте выглядит несколько противоречиво. Mozilla выбрала довольно необычный маркетинговый ход, представив сервис через шуточное письмо с рекламой ИИ-чатботов. Такой подход вызывает вопросы, учитывая проблемы, которые генеративный ИИ создаёт в различных отраслях. Многие пользователи Firefox вместо новых ИИ-функций ждут исправления ошибок и реализации давно запрошенных возможностей. Orbit — это самый амбициозный проект Mozilla в области искусственного интеллекта на сегодняшний день. Это расширение для Firefox предназначено для преобразования больших объемов текста и видео в более краткий и удобный для восприятия формат.

#искусственный интеллект #программное обеспечение #браузеры #firefox #mozilla #orbit
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