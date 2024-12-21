Правда, сама система использует далеко не самые «зелёные» Google и Bing.

Mozilla объявила о сотрудничестве с Ecosia — берлинской поисковой системой, известной своими экологическими инициативами. Ecosia направляет часть доходов от рекламы на посадку деревьев по всему миру. Теперь компания будет вносить вклад и в доходы Mozilla.

В адресной строке Firefox пользователи могут выбрать поисковую систему по умолчанию. Ecosia уже была доступна в Германии с версии Firefox 59.0, а с недавним выпуском Firefox 133.0.3 появилась в списке поддерживаемых поисковых систем по всему миру.

Mozilla заявляет, что это партнёрство соответствует их общей цели — созданию «более открытого, инклюзивного и устойчивого интернета». Компании указывают на важность осознанного выбора пользователями технологических продуктов и сервисов.

Ecosia высадила более 215 миллионов деревьев в различных регионах планеты. Несмотря на то, что Ecosia остается нишевой поисковой системой (её доля на европейском рынке составляет всего 0,3%, а в мировом — 0,09%), компания стремится внести ощутимый вклад в борьбу с изменением климата и вырубкой лесов. Ecosia не использует собственный поисковый робот, а комбинирует результаты Bing и Google, причем пользователи могут выбрать предпочтительный вариант в настройках сервиса.

Условия партнёрства Mozilla и Ecosia не разглашаются, но, вероятно, Ecosia будет платить Mozilla за включение в список поисковых систем Firefox. Основную часть доходов Mozilla сейчас получает от Google, которая платит за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Firefox. Однако антимонопольное расследование, которое ведет Министерство юстиции США против Google, может поставить под угрозу это соглашение. Поэтому Mozilla важно иметь дополнительные источники дохода, такие как партнерство с Ecosia.