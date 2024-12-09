И на то есть, как вы понимаете, объективные причины.

К 1 января 2025 года лишь пять из 25 госкомпаний, участвовавших в совещании Минцифры, полностью перешли на российское программное обеспечение в рамках объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом сообщил Кирилл Алифанов, заместитель гендиректора по ИТ аэропорта Шереметьево, на форуме «Пульс цифровизации». При этом для всего госсектора и КИИ, согласно указу президента РФ №166, установлен срок перехода до 1 января 2025 года (для СУБД — до 1 января 2026 года).

В Минцифры утверждают, что все участники совещания отчитались об успешном переходе на отечественное ПО на объектах КИИ. Часть компаний уже завершила импортозамещение, остальные активно работают над завершением перехода в срок. Министерство обещает провести строгий анализ причин, если какая-либо организация не успеет к установленному сроку, и рассматривает возможность обязать такие компании заключать форвардные контракты.

Ранее, в ноябре, глава Минцифры Максут Шадаев признавал, что не все компании и госорганы смогут полностью перейти на российские решения. По его словам, причины в большинстве случаев банальны и связаны с недостаточным финансированием.

По оценкам экспертов, около 15-20% субъектов КИИ успеют перейти на отечественные решения в срок. Еще 10-15% завершат переход в первой половине 2025 года, считает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Владимир Маторин, главный инженер IT-проектов компании «Уралэнерготел», отмечает, что полноценный переход требует не только внедрения самого ПО, но и миграции на российские ОС. Особенно сложная ситуация наблюдается в отраслях, сильно зависящих от специализированного ПО: авиаперевозки, энергетика, финансы. Здесь любое внедрение требует длительного тестирования.

Основная сложность заключается в том, что российских операционных систем много, а нужная программа может работать только на одной из них, добавляет Олег Ивченков, гендиректор SETERE Group. По его мнению, стопроцентный переход на отечественное ПО во всех сферах — это вопрос десятилетия. Сейчас идет глобальное импортозамещение массового ПО, а до специфического дело дойдет позже.