Одних курсов теперь будет недостаточно.

С 1 января 2025 года Минцифры запускает пилотный проект по добровольной сертификации ИТ-компетенций для разработчиков программного обеспечения. Эксперимент продлится до конца 2026 года, он призван сделать рынок труда в IT-сфере более прозрачным, устранив существующий дисбаланс между начинающими специалистами и опытными разработчиками. В ведомстве считают, что сертификация поможет как разработчикам в поиске работы, так и компаниям в подборе квалифицированных кадров.

Для получения сертификата разработчикам необходимо зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе и пройти тестирование, включающее практические задания. После успешного прохождения проверки сертификат будет выдан в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг. Участие в эксперименте добровольное и бесплатное, без требований к уровню образования и месту работы. Разработчики смогут предоставить сертификат потенциальным работодателям в качестве подтверждения своих навыков. Конфиденциальность гарантируется: личные данные участников не будут разглашаться.

Этот эксперимент — ответ на запрос ИТ-сообщества о создании независимого инструмента оценки компетенций. Минцифры возлагает на него большие надежды, рассчитывая, что сертификация поможет упорядочить рынок труда и упростить процесс трудоустройства для IT-специалистов. Оператор платформы будет выбран из числа организаций, подавших соответствующие предложения.

Ранее СМИ сообщали о планах правительства создать государственную информационную систему подтверждения компетенций IT-специалистов в рамках нацпроекта «Экономика данных». Предполагается, что к 2030 году системой смогут воспользоваться до 250 тысяч высококвалифицированных сотрудников.