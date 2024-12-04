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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«VK Видео» увеличила доход авторов в 2,5 раза с новой монетизацией
Увы, на YouTube для авторов из РФ и РБ монетизации вовсе нет.

Новая программа монетизации «VK Видео», запущенная в сентябре 2024 года, принесла свои плоды: средний доход авторов вырос в 2,5 раза. Платформа объединяет уже 81 тысячу авторов, которые активно увеличивают объёмы публикуемого контента. За два месяца среднесуточный прирост загрузок видео вырос на 20%, а общее время просмотра увеличилось на 26%.

В октябре один из авторов заработал более миллиона рублей, что демонстрирует потенциал новой программы. Наибольший рост доходов заметен у создателей контента, посвящённого семье, творчеству, автомобилям и кулинарии. Программа монетизации «VK Видео» основана на модели Revenue Share: авторы получают от 50% до 80% дохода платформы от рекламы, показываемой в их роликах.

Важным аспектом разработки программы стало активное участие самих авторов. «VK Видео» учитывала обратную связь и пожелания блогеров, чтобы создать максимально удобную и эффективную систему монетизации. Платформа продолжает развивать свою экосистему, предоставляя авторам инструменты для заработка и продвижения своего контента. Это позволяет создателям видео не только получать доход, но и расширять свою аудиторию благодаря алгоритмам рекомендаций и продвижения на платформе.

#социальные сети #российское по #вконтакте #vk #vk видео
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