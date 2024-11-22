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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google упрощает переход на новые Android-устройства с помощью функции Restore Credentials
Программная «фича» во многом копирует подход Apple с iOS.

Компания Google анонсировала новую функцию Restore Credentials для Android, призванную упростить процесс переноса данных при смене устройства и приблизить его к опыту пользователей iOS. Переход на новое устройство Android зачастую сопровождается необходимостью повторного ввода учётных данных в приложениях, что вызывает нарекания пользователей. Google стремится решить эту проблему с помощью новой функции.

Для многих пользователей Android повторный ввод логинов и паролей в приложения после смены телефона — знакомая и неприятная процедура. Этот процесс зачастую настолько утомителен, что может омрачить радость от покупки нового устройства. Google работает над решением этой проблемы, внедряя новую функцию, которая обещает сделать переход на новый Android-смартфон максимально безболезненным.

Новая функция Restore Credentials, интегрированная в Android Credential Manager API, обеспечит автоматическое восстановление учётных данных при смене устройства. Восстановленные данные позволят приложениям выполнять автоматический вход в систему и продолжать работу в фоновом режиме, что приблизит пользовательский опыт Android к iOS. Важную роль в улучшении процесса сыграют и разработчики приложений.

При входе пользователя в приложение генерируется зашифрованный ключ восстановления, который по умолчанию сохраняется в облаке. При настройке нового устройства этот ключ и все данные восстанавливаются, позволяя автоматически входить в приложения без необходимости ручной настройки. Google обещает, что эта функция принесет пользу как пользователям, так и разработчикам.

Помимо беспрепятственного перехода между устройствами и непрерывной работы приложений, пользователи смогут рассчитывать на улучшенную работу с уведомлениями. Разработчики же получат преимущество, используя встроенные в Android системы резервного копирования и восстановления. В результате внедрения Restore Credentials компания Google делает переход на новые Android-устройства более плавным и удобным.

#google #android #restore credentials
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