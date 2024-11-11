До этого производители оборудования вынужденно шли на технические ухищрения.

Выход Android 15 ознаменует важное улучшение для дисплеев Android-устройств: появление полноценной поддержки переменной частоты обновления (VRR). Эта технология, также известная как адаптивная частота обновления (ARR), позволяет динамически изменять частоту в зависимости от отображаемого контента, снижая энергопотребление и повышая комфорт пользователя.

До сих пор даже LTPO-дисплеи (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) с заявленной поддержкой переменной частоты обновления на самом деле переключались между набором предопределённых значений, а не плавно меняли частоту от 1 до 120 Гц. Производители настраивали переключение между фиксированными значениями, например, 1, 10, 30, 60 и 120 Гц, в зависимости от контента.

Это ограничение было связано с программной платформой Android, которая до Android 15 поддерживала только дискретные режимы отображения. В отличие от VRR на ПК, где частота обновления синхронизируется с частотой кадров в реальном времени, Android-устройства были лишены такой гибкости.

В Android 15 Google переработала фреймворк дисплея, добавив полноценную поддержку ARR. Это стало возможным благодаря обновлению аппаратного уровня абстракции Hardware Composer (HWC) до версии 3. HWC HAL v3 позволяет системе оптимизировать частоту обновления в пределах одного режима отображения, анализируя тип контента. Это устраняет «подёргивания» изображения, которые часто возникали при смене режимов в предыдущих версиях Android.

Для работы ARR требуется совместимое оборудование с поддержкой HWC HAL v3, например, смартфоны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Старые устройства, даже при обновлении до Android 15, могут не получить ARR из-за отсутствия необходимой аппаратной или ядерной поддержки.

К сожалению, реализация ARR в Android 15 не обеспечит синхронизацию на уровне ПК в играх, так как частота обновления ограничена «делителями эффекта разрыва (TE)». Тем не менее, появление полноценной VRR — это важный шаг к более динамичному и энергоэффективному отображению на Android. Массовое распространение технологии будет зависеть от поддержки производителей оборудования и их готовности внедрять HWC HAL v3.