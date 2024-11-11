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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Обработка фото в формате RAW появится в большем количестве сторонних приложений на Android
Позитивные изменения для профессиональных фотографов.

Google работает над обновлением библиотеки Jetpack CameraX, которое добавит поддержку съёмки в формате RAW. Это позволит многим приложениям для Android с функцией камеры получить доступ к возможностям RAW-фотографии.

Мобильная фотография набирает популярность благодаря улучшению качества камер в смартфонах. Многие пользователи довольствуются стандартной обработкой снимков, но есть и те, кто предпочитает редактировать фотографии перед публикацией. Именно для них, а также для энтузиастов фотографии, существует формат RAW.

RAW-файлы не сжаты и не подвергаются обработке, что упрощает их редактирование. Они содержат больше информации, чем обычные JPEG, позволяя точнее настраивать баланс белого, экспозицию, резкость и другие параметры. Однако большой объём данных делает RAW-файлы тяжёлыми для хранения. JPEG, в свою очередь, сжимает изображения для экономии места, но при этом теряется часть информации, ограничивая возможности редактирования.

В настоящее время приложения, использующие API Android Camera2, могут снимать в RAW, но приложения на базе Jetpack CameraX такой возможности лишены. Jetpack CameraX предназначена для приложений, где камера не является основной функцией, например, для социальных сетей. Camera2, напротив, используется полноценными приложениями-камерами и представляет собой более сложный API.

Многие разработчики, которым не нужны все возможности Camera2, выбирают более простой CameraX. Google постепенно добавляет в CameraX новые функции, такие как Ultra HDR. Теперь на очереди поддержка RAW, причём файлы будут сохраняться в распространённом формате Adobe DNG.

Дата выхода обновления пока неизвестна. Интересно, что поддержка RAW добавляется в библиотеку, предназначенную для приложений, не ориентированных на фотографию. Тем не менее, CameraX используется многими приложениями, и расширение их функциональности может быть весьма полезным.

#google #android #мобильные приложения #raw #camera2 #camerax #jetpack camerax
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