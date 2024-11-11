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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Google Play появится функция возобновления загрузки в течение суток после её отмены
Это будет особенно удобно при нестабильном интернет-соединении.

Google разрабатывает новую функцию для своего магазина приложений Google Play, которая позволит возобновлять прерванные загрузки. Согласно имеющимся данным, пользователи смогут продолжить скачивание приложения в течение 24 часов после отмены, что особенно удобно при нестабильном интернет-соединении.

Напомним, недавно Google добавила возможность одновременной загрузки до трёх приложений. Теперь, как сообщает Android Authority, в коде версии 43.5.26-31 Google Play обнаружены указания на ещё одно полезное нововведение. Предположительно, функция будет называться Smart Resume и позволит возобновить загрузку приложения или игры через уведомление.

Google Play хранит загружаемые файлы во временной папке до завершения установки. После установки или отмены загрузки эти файлы удаляются. Фрагменты кода указывают на то, что Smart Resume будет сохранять временные файлы до 24 часов, предоставляя пользователям возможность возобновить загрузку. Функция, вероятно, будет работать с приложениями размером до 2 Гбайт, и для её использования потребуется не менее 5 Гбайт свободного места на устройстве.

Smart Resume станет полезным дополнением, особенно для пользователей с ограниченным мобильным трафиком или нестабильным интернет-соединением. Фактически, это позволит «приостановить» загрузку, а не начинать её заново.

#google #android #google play #smart resume
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