Использование данного инструмента будет включено в политику Play Store.

Google планирует запретить приложениям запрашивать доступ ко всем медиафайлам на смартфонах без веской причины. Компания уже начала предлагать разработчикам перейти на более безопасный инструмент Android Photo Picker, который позволяет запрашивать доступ только к определённым фотографиям или видео.

Если что, многие приложения, особенно те, которым доступ к медиафайлам не нужен для работы, по-прежнему требуют доступ ко всей медиатеке. Ещё в 2022 году Google представила в Android 13 более безопасный инструмент для выбора медиафайлов. Этот инструмент позволяет разработчикам запрашивать доступ к медиафайлам более безопасным способом, а пользователю — выбирать, к каким именно файлам приложение получит доступ.

Теперь Google намерена внедрить обязательное использование Android Photo Picker, включив это требование в политику Play Store. Предположительно, с начала 2025 года только программы, чьи основные функции требуют доступа к изображениям и/или видео пользователя, смогут получить разрешение на чтение всех медиафайлов в библиотеке.

Разработчикам до 31 октября этого года нужно обосновать необходимость доступа ко всей медиатеке пользователя для своих продуктов. На данный момент это правило не распространяется на приложения для управления конфиденциальностью и корпоративные приложения.

Решение Google ограничить доступ приложений к медиафайлам – важный шаг в сторону повышения безопасности пользовательских данных.