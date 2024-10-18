Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлен игровой движок Unity 6: новый подход к разработке и долгосрочная поддержка
Кажется, разработчики движка смогли реабилитироваться.

Компания Unity Technologies представила Unity 6 — новую версию своего популярного движка для разработки игр и других интерактивных приложений. Релиз состоялся одновременно для всех основных платформ, включая мобильные устройства, ПК, консоли и решения для расширенной реальности.

Мэттью Бромберг, президент и генеральный директор Unity, в своем блоге подчеркнул, что компания коренным образом изменила подход к циклу разработки. Расширенное тестирование и обратная связь с пользователями стали ключевыми элементами новой стратегии. Это позволит не только выпускать стабильные версии, но и оперативно реагировать на запросы разработчиков.

Unity 6 может похвастаться рядом новых функций. Среди них — усовершенствованные инструменты для создания многопользовательских проектов, поддержка разработки веб-приложений для мобильных устройств и оптимизированная графика, позволяющая перенести часть нагрузки с центрального процессора на графический.

В отличие от предыдущих версий с долгосрочной поддержкой (LTS), Unity 6 будет получать обновления и исправления как минимум в течение двух лет после выхода следующего крупного релиза. Компания планирует поддерживать три типа обновлений: масштабные релизы (как Unity 6), патчи для исправления ошибок и улучшения производительности, а также дополнительные обновления с новым функционалом. Первое обновление, Unity 6.1, ожидается в апреле 2025 года.

В интервью CNBC Бромберг заявил, что новая стратегия компании направлена на более тесное взаимодействие с клиентами и учёт их потребностей. Фокус будет сделан на органическом использовании движка в различных индустриях.

По словам Бромберга, Unity стремится доказать свою приверженность в обеспечении разработчиков инструментами, которые действительно им необходимы. Компания планирует и дальше развивать Unity 6, предоставляя долгосрочную поддержку и активно реагируя на запросы сообщества.

#unity #unity 6 #игровые движки
+
Написать комментарий (0)
Разработчики движка Unity выпустили квартальный отчёт: реструктуризация завершена, последствия скандала нивелированы
Возможности движка Unity 6 были продемонстрированы в новой технодемке авторов кооперативного шутера GTFO
Unity полностью отменила комиссию Runtime после шквала критики со стороны разработчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
147
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
15
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
39
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
68
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
32
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
10 лучших авто для бедного студента
25
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
12
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
6

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
19:59
Садись, два! Сначала посчитай вес всего мусора, его удалённость (разброс в пространстве), и сколько для этого нужно энергии чтобы поднимать орбиту каждой части.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
REY_B_
19:58
А в чём смысл миниатюризации разъёма, если сами видеокарты становятся всё больше и больше??? Да на той же 4090, вполне можно учудить, и поставить клеммы как на стартёре авто, с такими же проводами. И ...
Intel и AMD могут перейти на новый разъем 12V-2X6 для видеокарт
Gensek_Vova
19:54
Они с орбиты читают, выкладывай буквы брёвнами )
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Бoтo -- Чaт
19:50
Это ещё что. Тут вот что нашептали: Четвёртые сутки непрерывных ударов дронами по киевскому узлу ПВО. «Герани» работают по Броварам. https://vk.com/wall-219928383_89261 Что-то очень интересное наши та...
За минувшие два дня российские силы освободили более 15 квадратных километров в ДНР
Бoтo -- Чaт
19:49
Ну, в добрый путь, тов. пендосы, поиск займёт лет этак 30, не меньше.
За минувшие два дня российские силы освободили более 15 квадратных километров в ДНР
inchaos75
19:48
Вот вот. Купив 4 года назад 27" IPS 1440 - 160 с G-Sync за 27, не вижу смысла менять на такой же, но OLED и за 100, в сторону улучшения напрашивается уже 4К, но за 32" 4K OLED ой-ёёёёё, 250+ тыс, ну и...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
LifeX
19:47
Не все, есть еще вполне себе живые - от хозяина зависит. Да и дырявые пороги, двери и арки на скорость не влияют особо:) Нексия мой первый автомобиль и я до сих пор на ней езжу (помимо еще двух други...
10 лучших авто для бедного студента
RandomXP
19:43
А в чем слабость выражалась? Мне для FHD@60 надо, что бы не тормозило никогда.
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Олег
19:28
Запустить роборуку, которая будет летать по орбитам Земли и толкать мусор в дальний космос.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Сала Бубуинов
19:20
На солнце отправлять. Гоните 3 ляма баксов!
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем