Кажется, разработчики движка смогли реабилитироваться.

Компания Unity Technologies представила Unity 6 — новую версию своего популярного движка для разработки игр и других интерактивных приложений. Релиз состоялся одновременно для всех основных платформ, включая мобильные устройства, ПК, консоли и решения для расширенной реальности.

Мэттью Бромберг, президент и генеральный директор Unity, в своем блоге подчеркнул, что компания коренным образом изменила подход к циклу разработки. Расширенное тестирование и обратная связь с пользователями стали ключевыми элементами новой стратегии. Это позволит не только выпускать стабильные версии, но и оперативно реагировать на запросы разработчиков.

Unity 6 может похвастаться рядом новых функций. Среди них — усовершенствованные инструменты для создания многопользовательских проектов, поддержка разработки веб-приложений для мобильных устройств и оптимизированная графика, позволяющая перенести часть нагрузки с центрального процессора на графический.

В отличие от предыдущих версий с долгосрочной поддержкой (LTS), Unity 6 будет получать обновления и исправления как минимум в течение двух лет после выхода следующего крупного релиза. Компания планирует поддерживать три типа обновлений: масштабные релизы (как Unity 6), патчи для исправления ошибок и улучшения производительности, а также дополнительные обновления с новым функционалом. Первое обновление, Unity 6.1, ожидается в апреле 2025 года.

В интервью CNBC Бромберг заявил, что новая стратегия компании направлена на более тесное взаимодействие с клиентами и учёт их потребностей. Фокус будет сделан на органическом использовании движка в различных индустриях.

По словам Бромберга, Unity стремится доказать свою приверженность в обеспечении разработчиков инструментами, которые действительно им необходимы. Компания планирует и дальше развивать Unity 6, предоставляя долгосрочную поддержку и активно реагируя на запросы сообщества.