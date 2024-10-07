Например, если кто-то на улице силой выхватит смартфон у вас из рук — система это поймёт.

Уж простите за банальное вступление, но потерять телефон из-за кражи — это действительно не только финансовый удар, но и головная боль, связанная с удалённой очисткой данных, чтобы никто не получил доступ к вашей личной информации и фотографиям, и, возможно, даже с отменой сохранённых способов оплаты. Но для пользователей Android есть хорошие новости: появляются новые функции защиты от кражи, призванные избавить от некоторых хлопот.

Ранее в этом году Google анонсировала три новые функции защиты от кражи для Android, которые должны помочь защитить ваше устройство в случае его потери или кражи. После запуска бета-версии в Бразилии в августе упомянутые функции защиты начали постепенно появляться в большем количестве стран, включая США. Некоторые пользователи уже видят их на своих телефонах.

Так, в минувшую пятницу в посте на Threads Мишаал Рахман рассказал, что на его смартфоне Xiaomi 14T Pro отображаются новые функции блокировки при обнаружении кражи и блокировки устройства в автономном режиме, хотя функция удалённой блокировки отсутствовала.

Самой интересной из трёх, пожалуй, является блокировка при обнаружении кражи. В ней используются модели искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения «типичных движений, связанных с кражей». Например, если кто-то силой выхватывает телефон из вашей руки, а затем уезжает на велосипеде или машине, то новая версия Android это поймёт. Когда она зафиксирует эти резкие движения, то автоматически заблокирует устройство, делая его бесполезным для того, кто его украл.

Ещё есть функция блокировки устройства в автономном режиме, которая, как следует из названия, может заблокировать экран вашего телефона, даже если он находится в автономном режиме и не подключён к интернету. Google говорит, что эта функция срабатывает, если «вор пытается отключить ваш телефон на длительное время», пытаясь обойти защиту, отключив доступ к сети.

Третий инструмент защиты от кражи — это удалённая блокировка. Она пригодится, если вы уверены, что ваш телефон потерян навсегда, и вы хотите заблокировать его из любого места. Просто зайдите на сайт android.com/lock, введите свой номер и ответьте на секретный вопрос, чтобы удалённо заблокировать экран.

Чтобы проверить, входит ли ваш телефон Android в число тех, у которых есть ранний доступ к этим функциям защиты от кражи, достаточно найти пункт «Защита от кражи» в настройках вашего приложения или перейти в «Настройки» > «Google» > «Личная безопасность и безопасность устройства». Опять же, на данный момент некоторые пользователи видят только одну или две из трёх включённых блокировок. По крайней мере, так пишут журналисты. Можете сами проверить, что у вас есть.

На этом раннем этапе внедрение новых функций безопасности выглядит несколько «рандомным». Отчёты показывают, что полный набор блокировок от кражи виден на телефонах Pixel в бета-программе служб Google Play, но не все его видят. Ждём большего.