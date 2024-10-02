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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft отозвала необязательное обновление Windows 11 из-за критических ошибок
Не первый и далеко не последний раз. Мы привыкли.

Microsoft выпустила необязательное обновление для Windows 11 (KB5043145) 26 сентября, которое вызвало проблемы с загрузкой у пользователей. Поскольку проблемы затронули и другие области, включая работу периферийных устройств и базовые функции Windows 11, компания отозвала обновление, чтобы пользователи могли нормально работать со своими системами.

Предварительная версия Microsoft Windows 11 KB5043145 создавала трудности для доступа к компьютерам у многих пользователей. Некоторые сообщали о бесконечных циклах загрузки Windows 11, другие – об отключении периферийных устройств. Как сообщает WindowsLatest, Microsoft приостановила распространение обновления KB5043145, чтобы пользователи могли нормально пользоваться своими ПК.

Однако обновление по-прежнему доступно для загрузки в каталоге обновлений Windows 11 от Microsoft. На данный момент не рекомендуется устанавливать это необязательное обновление, поскольку оно может привести к переходу системы в режим восстановления после нескольких попыток загрузки. Согласно сообщениям, сильнее всего пострадали ноутбуки Asus TUF A15 (2022) и ROG Strix G17 (2024), но проблема не ограничивается только этими моделями.

Microsoft добавила примечание в документацию поддержки: «В настоящее время мы изучаем эту проблему. Мы предоставим обновленную информацию, когда она станет доступна».

Компания признала, что многие пользователи сообщали о многочисленных попытках перезагрузки Windows 11, которые приводили к режиму восстановления. Кроме того, на некоторых системах мог запускаться режим восстановления Bitlocker. К сожалению, это не единственные проблемы, вызванные необязательным апдейтом. В некоторых случаях исчезал значок Wi-Fi на панели задач, а в других контекстные меню возвращались к теме Windows 10.

Обновление также приводило к ошибкам «синий экран смерти» и «зелёный экран смерти», которые вынуждали систему переходить в режим восстановления. После отката операционной системы к предыдущей версии проблема исчезала. Microsoft пока не прокомментировала причину сбоя в обновлении KB5043145, но в настоящее время изучает этот вопрос.

Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется вернуться к предыдущему обновлению, удалив KB5043145 через командную строку или режим восстановления. Напомним также, редмондцы выпустили большое обновление 24H2 для Windows 11 с множеством свежих «фич».

#microsoft #windows 11 #операционные системы #обновления
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