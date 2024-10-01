Мессенджер, как вы помните, уже оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Discord попал в поле зрения Роскомнадзора из-за распространения запрещённой информации. Ведомство направило администрации платформы требования об удалении 947 материалов, нарушающих российское законодательство.

Среди выявленных материалов — детская порнография, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ*, пропагандирующий запрещённые вещества контент. Несмотря на требования Роскомнадзора, ряд страниц с такими материалами до сих пор не удалены.

За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер уже был оштрафован на 6 миллионов рублей. В понедельник Таганский суд Москвы наложил на Discord ещё один штраф — 3,5 миллиона рублей — за неудаление запрещённой информации. Компания была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ.

Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера и выражает обеспокоенность тем, что Discord «по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России».

Discord, созданный в 2015 году, изначально позиционировался как платформа для геймеров. Он позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года платформа была внесена в реестр социальных сетей Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.