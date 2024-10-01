Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор требует от Discord удалить 947 противозаконных материалов
Мессенджер, как вы помните, уже оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Discord попал в поле зрения Роскомнадзора из-за распространения запрещённой информации. Ведомство направило администрации платформы требования об удалении 947 материалов, нарушающих российское законодательство.

Среди выявленных материалов — детская порнография, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ*, пропагандирующий запрещённые вещества контент. Несмотря на требования Роскомнадзора, ряд страниц с такими материалами до сих пор не удалены.

За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер уже был оштрафован на 6 миллионов рублей. В понедельник Таганский суд Москвы наложил на Discord ещё один штраф — 3,5 миллиона рублей — за неудаление запрещённой информации. Компания была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ.

Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера и выражает обеспокоенность тем, что Discord «по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России».

Discord, созданный в 2015 году, изначально позиционировался как платформа для геймеров. Он позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года платформа была внесена в реестр социальных сетей Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.

#роскомнадзор #мессенджеры #discord
+
Написать комментарий (0)
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Discord оштрафован в России на 3,5 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
57
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:23
"Ученики колледжей от зарплаты даже в 70-90 тысяч нос воротят." "Курьеры по сотке зарабатывают" В Ижевске? Ну ну.
«Калашников» заявил о двукратном росте производства станков на мощностях концерна
Александр Еремеев
15:23
Автор статьи профан, который слышал звон, но не знает где он. Цитирую: -"Хотя компания сумела интегрировать такие современные решения, как поддержка DirectX 12 и Vulkan"... Автор, ты в курсе, что AMD...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Китя
15:18
В игре Cyberpunk2077 в 4К и лучами путей и мылом 4090 выдает позорные 43-47ФПС это же лаги. Даже нет 60ФПС. По мне чтобы гамать комфортно надо 100-120ФПС.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
OgoGoLog
15:14
А первый кадр шутка какая-то что ли? Ну вот из свежего сбивают "бабу ягу" дроном https://t.me/boxerteamsvo/2262 Буквально месяц назад укропы бегали и радовались, что придумали новый метод сбития дро...
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Александр Сечков
15:09
Но правда отработала свой срок до продажи верой и правдой.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ebatorуа
15:05
ливан меньше бахмута по площади.Пиаром попахивает тут,от быстрой победной войны.
На спутниковых фотографиях показали масштабы разрушений в районе атаки Израиля на Ливан
Eisbrecher
15:00
Котировалась она в основном у амд-фанов. Когда эти лишние 2гб стали иметь значение, обе видеокарты уже устарели в первую очередь по чипу.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
vpoluektov
14:59
Еще один достойный представитель секты свидетелей натива даже на младшей карте в 2.5k. Почему бы на ней не включить DLSS Quality и не получить в полтора раза больший fps: https://www.techpowerup.com/r...
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
Олег Тимофеев
14:53
Военные им заинтересуются.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Олег Тимофеев
14:49
Вот и все.
Российские ученые создают цифрового двойника человека
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем