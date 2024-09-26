Интересное чтиво для посвящённых. Наверное.

Андрей Зязев, генеральный директор студии Radiance Star, опубликовал в открытом доступе руководство «ИРИ (кратко и по сути)», которое поможет разработчикам игр разобраться в требованиях «Института развития интернета» (ИРИ) для получения грантов.

Зязев проанализировал сотни страниц юридической документации ИРИ и перевёл её на «человеческий язык», чтобы сделать информацию доступной для всех, кто заинтересован в получении гранта. В руководстве перечислены:

основные требования ИРИ к играм:

желаемые темы, критерии оценки, ключевые показатели эффективности;

запрещенные и нерекомендуемые действия;

требования к презентации игры и бизнес-плану;

список документов, необходимых для подачи заявки.

В ближайшее время Зязев планирует опубликовать информацию о дальнейших действиях после получения гранта и чек-лист для проверки документов перед подачей заявки в ИРИ.

Напомним, что в июле ИРИ выделил новосибирской студии Cyberia Nova субсидию в размере около 100 млн рублей на разработку дополнений к игре «Смута». Ранее институт уже предоставил студии около 490 млн рублей на разработку этой игры.

Однако не все истории взаимодействия с ИРИ заканчиваются успешно. В октябре 2022 года компания Watt Studio получила грант в размере 100 млн рублей на разработку игры «Поезда». Но в декабре студия объявила о приостановке проекта, так как не смогла договориться с ИРИ о порядке выплат.

По словам Watt Studio, ИРИ был готов выплатить средства только после завершения разработки и выпуска игры. Переговоры не принесли результатов, и студия не смогла найти стороннего инвестора или получить кредит под государственный грант. В свою очередь, представитель ИРИ заявил, что Watt Studio сама отказалась от заключения договора. Институт предлагал разбить оплату на пять этапов вместо десяти и требовал софинансирование проекта со стороны подрядчика, которого студия, вероятно, не смогла найти.

Президент РФ поручил выделить средства из бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр. Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, средства будут направлены через «Институт развития интернета».