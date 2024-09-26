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Новости Software Игнатий Колыско
Разработчиков браузера Mozilla обвиняют в несанкционированном отслеживании пользователей Firefox
Адепты безопасного Интернета тут?

Европейская группа по защите цифровых прав NOYB (None Of Your Business) подала жалобу на Mozilla в австрийский орган по защите данных. Правозащитники утверждают, что функция «Атрибуция с сохранением конфиденциальности» (Privacy Preserving Attribution, PPA), включённая в браузер Firefox по умолчанию, используется для отслеживания действий пользователей в интернете без их согласия.

Mozilla описывает PPA как «неинвазивную альтернативу межсайтовому отслеживанию», которая помогает рекламодателям оценивать эффективность рекламы без сбора персональных данных о пользователях. Компания утверждает, что информация о просмотрах не передаётся третьим лицам, а рекламодатели получают только агрегированные данные.

PPA была разработана совместно с Meta* и представлена в феврале 2022 года. Функция автоматически активируется в Firefox, начиная с версии 128, выпущенной в июле того же года. По данным NOYB, PPA позволяет Firefox хранить данные о взаимодействии пользователей с рекламой и передавать их рекламодателям. «Вопреки своему названию, эта технология позволяет Firefox отслеживать поведение пользователей на веб-сайтах. Фактически, отслеживание теперь контролируется браузером, а не отдельными сайтами», — заявила NOYB.

«Mozilla самовольно решила, что рекламная индустрия имеет право отслеживать пользователей, превратив Firefox в инструмент измерения рекламы», — считает Феликс Миколаш, юрист по защите данных в NOYB. Он выразил сомнение в том, что PPA способна заменить cookie и другие инструменты отслеживания, назвав её «новым способом слежки за пользователями». NOYB подчеркивает, что Mozilla не запрашивала согласия пользователей на включение PPA. «Компания просто решила активировать её по умолчанию после установки последнего обновления», — говорится в заявлении группы.

В ответ на обвинения представитель Mozilla признал, что компания «должна была активнее привлекать внешних исследователей к работе над улучшением интернет-рекламы». Он также сообщил, что текущая версия PPA используется только для ограниченного тестирования на сайте Mozilla Developer Network.

Пользователи Firefox могут отключить PPA в настройках «Конфиденциальность и безопасность», сняв флажок с параметра «Разрешить веб-сайтам выполнять измерение рекламы с сохранением конфиденциальности».

В сентябре вышла стабильная версия Firefox 130.0 с рядом улучшений, включая поддержку API WebCodecs, возможность использовать анимацию прокрутки по умолчанию в Linux и доработанное меню Firefox Labs.

* — Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

#кибербезопасность #браузеры #firefox #mozilla
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