Для этого нужно установить Android 15 QPR1 Beta 2 на планшет Pixel Tablet.

Google анонсировала долгожданный режим рабочего стола для Android-планшетов. Разработчики уже могут испытать новый инструментарий на Pixel Tablet, установив последнюю версию Android 15 QPR1 Beta 2.

Судя по демонстрационному ролику, активировать оконный интерфейс можно продолжительным нажатием на специальный элемент в верхней части экрана. После этого приложение можно свободно перемещать и изменять его размер. Закрытие всех окон или разворачивание одного из них на весь экран вернёт привычный мобильный интерфейс.

Новый режим реализован с помощью «плавающих» окон, которые пользователи смогут перемещать и масштабировать по своему усмотрению. Это позволит одновременно запускать несколько программ или несколько экземпляров одной программы, что, по замыслу Google, обеспечит «оптимальный уровень многозадачности». Обновлённый интерфейс системы и новые API должны сделать работу в режиме рабочего стола более комфортной и интуитивно понятной.

Возможность работы с окнами на Android не является новшеством: её предлагают как сторонние решения, такие как Samsung DeX, так и собственная операционная система Google ChromeOS. Однако до сих пор полноценный оконный интерфейс в Android оставался недоступен широкой публике. Впервые о нём заговорили ещё в 2019 году, после выхода Android 10. Многие эксперты полагали, что Google представит рабочий стол в Android 15, но этого не случилось.

В новом режиме рабочего стола предусмотрена неизменяемая панель задач, отображающая запущенные приложения. Пользователи смогут закреплять избранные программы на панели задач для оперативного доступа. В верхней части каждого окна приложения расположены элементы управления, которые разработчики могут настраивать по своему усмотрению.

В Google подчёркивают, что теперь разработчикам приложений следует учитывать возможность их запуска в оконном режиме. Код должен быть оптимизирован в соответствии с требованиями к качеству программ для больших экранов. В частности, необходимо реализовать адаптивный макет, корректное управление состоянием и поддержку дополнительных способов ввода, таких как клавиатуры и мыши.