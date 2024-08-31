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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI готова изменить организационную структуру, чтобы привлечь инвесторов
Сейчас им никто не гарантирует получение прибыли.

Активно обсуждаемые слухи о поиске стартапом OpenAI новых источников финансирования порождают даже такие некорректные толкования, которые приписывают NVIDIA намерения вложить в компанию $100 млрд. Речь в действительности идёт об оценке капитализации OpenAI на соответствующем уровне, а NVIDIA в ходе очередного раунда финансирования готова купить какую-то часть акций OpenAI, которая в своём стоимостном выражении будет гораздо меньше указанной суммы.

Источник изображения: Bloomberg

Впрочем, вернуться к этой теме нас заставила публикация на страницах Financial Times, которая гласит, что осознавая не самую удобную для инвесторов свою организационную структуру, OpenAI обсуждает с ними возможность внесения в неё изменений. Руководит стартапом некоммерческая организация, а инвесторы получают долю в капитале её коммерческой составляющей. По сути, у инвесторов не остаётся существенных рычагов влияния на деятельность OpenAI, и это многих напрягает, особенно с учётом роста ставок и рисков в этом бизнесе. Впрочем, представители OpenAI сочли нужным заявить FT, что некоммерческая составляющая стартапа продолжит оставаться основой для его миссии и сосуществовать с коммерческими интересами. По существующей практике, инвесторы OpenAI вынуждены подписывать соглашения о предоставлении средств на безвозмездной основе, которое не гарантирует им получение прибыли.

#искусственный интеллект #openai #инвестиции #реструктуризация
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