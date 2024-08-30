На данный момент самым крупным инвестором OpenAI является Microsoft с долей в 13 миллиардов долларов

Как сообщает Reuters, в новом раунде финансирования OpenAI в компанию могут вложиться крупные инвесторы. Ранее больше всего денег вложила корпорация Microsoft – около 13 миллиардов долларов, но этот рекорд может быть легко побит NVIDIA. Согласно сообщениям ряда инсайдеров, «зеленые» могут инвестировать в OpenAI фантастическую сумму в более, чем 100 миллиардов долларов. Что же касается Microsoft – фирма также готова добавить денег, но, по предварительным данным, не более 10-12 миллиардов. Рассматривает вариант вложений в OpenAI и Apple.

Компания OpenAI является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и нейросетей с ChatGPT и другими передовыми инструментами. «Гонка вооружений» в области ИИ продолжается, и технологические гиганты по-прежнему вкладывают в проекты на основе нейросетей огромные средства. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в дальнейшем развитие ИИ замедлится, и каждый условный потраченный дополнительный доллар будет приносить все меньше усовершенствований в соответствии с законом убывающей полезности. Отдельные же специалисты призывают остановить развитие нейросетей, опасаясь спонтанного появления «сильного ИИ», осознающего себя и способного действовать самостоятельно при достижении критической массы виртуальных нейронов.