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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
WhatsApp упростит фильтрацию чатов с помощью пользовательских списков
Разработчики постоянно работают над улучшением своего приложения.

В ближайшее время команда поддержки WhatsApp планирует внедрить новую функцию, которая значительно упростит навигацию по чатам и контактам. Как сообщают разработчики, в одной из тестовых сборок приложения для Android уже обнаружена возможность создания пользовательских списков и фильтрации чатов с их помощью.

Новая функция будет особенно полезна для пользователей, которые активно используют мессенджер для общения по работе. Например, компании смогут распределять клиентов и диалоги по отдельным спискам и эффективнее управлять взаимодействием с ними непосредственно в приложении.

Благодаря пользовательским спискам можно будет легко отслеживать новые заявки, контролировать текущие сделки и отвечать на запросы клиентов. Кроме того, появится возможность оперативно реагировать на вопросы, связанные с оплатой и доставкой заказов.

Создав список, пользователь увидит в верней части экрана чат-листа новый фильтр. Он будет носить то же название, что и список, чтобы можно было быстро его найти и отобразить только те чаты, которые к нему привязаны.

Напомним, что WhatsApp постоянно работает над улучшением своего приложения. Так, недавно было объявлено о внедрении функции выборочной синхронизации контактов на Android, а также о разработке новой системы резервного копирования с использованием пароля. Кроме того, мессенджер тестирует упрощённый способ доступа к настройкам конфиденциальности.

#android #ios #whatsapp #приложения #мессенджеры #мобильные приложения
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