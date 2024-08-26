Приложение уже доступно на iOS, macOS и Windows.

Разработчики браузера Arc Search анонсировали выход версии для Android. Приложение, известное своим лаконичным дизайном и интеграцией с искусственным интеллектом, уже доступно на iOS, macOS и Windows.

Arc Search позиционируется как быстрый и удобный браузер с фокусом на конфиденциальности. В нём есть встроенный блокировщик рекламы и трекеров, функция автоматического архивирования старых вкладок, а также режим чтения. Одна из ключевых особенностей — интеграция с искусственным интеллектом. Так, инструмент Browse for Me позволяет получить краткую информацию с нескольких сайтов на одной странице.

Точная дата релиза Arc Search для Android пока не названа, но, судя по всему, ждать осталось недолго. В компании опубликовали короткий ролик с демонстрацией браузера на смартфоне Google Pixel.

Расширение списка поддерживаемых платформ сделает Arc Search более серьёзным конкурентом для других браузеров, а пользователи получат более широкий выбор. Извините за логичный вывод, но всё так и есть.