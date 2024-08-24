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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Android ждёт увеличение производительности: Google меняет подход к управлению памятью
Потребление памяти вырастет на 9 %, а производительность — до 10 %.

Google готовит крупное обновление для Android, которое существенно повысит производительность устройств. Речь идёт о переходе на новый размер страницы памяти — 16 КБ. Это изменение позволит операционной системе эффективнее управлять ресурсами и высвободить дополнительную мощность для приложений и игр.

На данный момент большинство устройств Android используют размер страницы 4 КБ, что является устаревшим стандартом. Современные процессоры ARM, на которых работают практически все смартфоны и планшеты, поддерживают более крупный размер — 16 КБ. При использовании этой возможности Android сможет сократить количество обращений к памяти и ускорить обработку данных. По оценкам Google, это даст прирост производительности на 5-10% при незначительном увеличении потребления памяти (всего на 9%).

Переход на новый размер страницы памяти требует серьёзных изменений в работе операционной системы. Google уже провела масштабную работу по адаптации ядра Linux, файловых систем и других компонентов Android. Компания также выпустила специальные инструменты для разработчиков, которые позволят им протестировать и оптимизировать свои приложения для работы с новым форматом памяти.

Первые устройства с поддержкой 16 КБ страниц появятся уже в ближайшее время. На смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro с бета-версией Android 15 QPR1 уже доступна специальная опция для разработчиков, которая позволяет переключиться на новый режим работы памяти. В будущем Google планирует добавить поддержку 16 КБ страниц и на другие устройства.

Внедрение нового стандарта управления позволит сделать устройства на Android ещё более быстрыми, плавными и энергоэффективными. По крайней мере, в этом заключается задумка для всего этого перехода.

#google #android #операционные системы #программное обеспечение
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