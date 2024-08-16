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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стремительный рост киберпреступности: объём выплат злоумышленникам всего за год вырос в 7,5 раз
Но всё чаще жертвы отказываются платить.

Киберпреступность бьёт рекорды: только за первую половину 2024 года жертвы вымогателей выплатили злоумышленникам свыше 459 миллионов долларов. Эксперты компании Chainalysis, специализирующейся на исследованиях блокчейна, предупреждают, что мир стоит на пороге самого «выгодного» для хакеров года в истории.

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Аналитики отмечают сразу две тревожных тенденции: увеличение общей суммы выкупов и рост среднего размера выплаты. Так, если в начале 2023 года средний размер выкупа, выплаченный наиболее опасными группировками, составлял 198 939 долларов, то к середине 2024 года он взлетел до 1,5 миллиона долларов.

Очевидно, хакеры меняют тактику, предпочитая крупную дичь. Все чаще их целями становятся транснациональные корпорации, поставщики критически важной инфраструктуры и государственные организации, готовые заплатить любую цену за сохранность своих данных и репутации.

Подтверждением этой тенденции служат данные компании Sophos. Согласно их отчёту, в 2024 году средний размер выкупа, выплаченного 49 муниципалитетами и региональными органами власти, составил 2,2 миллиона долларов.

Однако есть и позитивные новости. Несмотря на то, что программы-вымогатели атакуют все чаще (рост на 10% по сравнению с прошлым годом), все больше компаний отказываются платить преступникам. По словам Эндрю Дэвиса, главного юрисконсульта компании Kiva Consulting, 65% компаний, столкнувшихся с атаками программ-вымогателей, предпочитают восстанавливаться самостоятельно.

Эксперты связывают это с усилением борьбы с киберпреступностью. Успешные операции правоохранительных органов по ликвидации таких крупных игроков, как ALPHV/BlackCat и LockBit, привели к фрагментации мира киберпреступности. На смену гигантам пришло множество мелких групп, использующих более изощренные методы и инструменты для проникновения в сети жертв.

В своем отчете компания Chainalysis также отмечает беспрецедентный рост криптовалютных краж. За первое полугодие 2024 года хакеры похитили почти 1,6 миллиарда долларов, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (857 миллионов долларов). При этом количество атак на криптовалютные платформы осталось практически неизменным. Это означает, что киберпреступники стали грабить эффективнее: если в прошлом году средняя сумма похищенных средств составляла 5,9 миллиона долларов, то в этом году она выросла до 10,6 миллиона долларов.

#хакеры #кибербезопасность #киберпреступность #вымогатели
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