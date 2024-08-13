Бюджет проекта оценивают в «сотни миллионов рублей».

Компания «Базальт СПО», известная своей операционной системой ALT Linux для рабочих станций и серверов, заявила о разработке собственной мобильной ОС AltPhone. Проект, основанный на открытом исходном коде, призван стать отечественной альтернативой доминирующим на рынке Android и iOS.

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Однако, несмотря на амбициозные планы, AltPhone предстоит преодолеть ряд серьёзных препятствий. Ключевой проблемой, по мнению экспертов, является обеспечение безопасности платформы. Современные мобильные ОС должны гарантировать изоляцию приложений и защиту данных, особенно для чувствительных сервисов, таких как банковские приложения.

«Базальт СПО» планирует использовать ядро Linux и компоненты независимого репозитория «Сизиф», разрабатываемые совместно с российскими производителями мобильных устройств. Тем не менее, компания пока не раскрывает детали сотрудничества и сроки запуска готового продукта.

По мнению инвесторов, разработка AltPhone может обойтись в «сотни миллионов рублей» — существенная экономия по сравнению с созданием платформы с нуля. Однако, по оценкам экспертов, мобильной ОС потребуется не менее двух-трех лет, чтобы достичь уровня конкурентоспособности.

Среди основных проблем, с которыми могут столкнуться разработчики, – необходимость создания удобного инструментария для сторонних разработчиков приложений (SDK), обеспечение энергоэффективности и поддержки всего спектра аппаратных компонентов современных смартфонов, включая NFC и различные датчики.

Несмотря на сложности, эксперты видят потенциал в развитии AltPhone. Успех проекта, по их мнению, будет зависеть от способности «Базальт СПО» обеспечить качественную поддержку оборудования и привлечь широкую пользовательскую аудиторию, выходя за рамки корпоративного сегмента.

Пока AltPhone находится на ранней стадии разработки. Успеет ли проект стать реальной альтернативой Android и iOS или пополнит ряды отечественных ОС, оставшихся в тени гигантов рынка, – покажет время.